Секретар РНБО заявив, що Україна евакуює всіх охочих українців з Афганістану

Цитата

“Ми обов’язково заберемо всіх наших громадян з Афганістану. Як це буде, які це будуть рейси, в який спосіб це буде відбуватися? На сьогодні 159 громадян мають бажання покинути цю країну. Ми зробимо так, що вони мають бути вдома”, — сказав Данілов.

Контекст

Раніше і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на території Афганістану залишаються 159 громадян України, які висловили бажання виїхати.

Україна здійснила загалом шість авіарейсів для евакуації людей із Афганістану, вивізши близько 160 громадян України, а також громадян інших держав. Як пояснювали українські посадовці, не всі українці встигали дістатися на летовище, тож літаки брали до евакуації й інших людей. Останні три з цих рейсів вилетіли з Кабулу 28 серпня і прибули до Києва вранці 29-го.