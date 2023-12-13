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"Сейчас время для решений": Мишель перед саммитом обратился к лидерам ЕС с мотивирующими словами и призывом начать переговоры о вступлении с Украиной

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 13:49  •  22183 просмотра

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Президент Евросовета Шарль Мишель призвал ЕС предоставить Украине 50 миллиардов евро и открыть переговоры о вступлении, подчеркнув необходимость коллективной силы и решимости

Президент Европейского совета Шарль Мишель обратился к лидерам ЕС с мотивирующими словами в письме-приглашении на саммит 14-15 декабря, указав, что Евросоюз должен выполнять свои обязательства и согласиться на открытие переговоров о вступлении с Украиной, пишет УНН.

Детали

"24 февраля 2022 года стало поворотным моментом в истории Европы. С момента начала войны на нашем континенте мы приняли ряд беспрецедентных решений в поддержку Украины и параллельно укрепления суверенитета Европы. Спустя двадцать один месяц мы снова столкнулись с необходимостью принятия смелых решений. Они требуют нашей коллективной силы и решимости, а также смелости, чтобы сделать правильный выбор", - такими словами начал Мишель свое письмо.

Мы должны выполнять наши обязательства в отношении Украины и продолжать быть надежным и сильным партнером. Мы должны предоставить Украине постоянную и устойчивую политическую, финансовую и военную поддержку и, в частности, договориться о предоставлении 50 миллиардов евро для ее долгосрочной стабильности. Мы также должны согласиться на открытие переговоров о вступлении с Украиной, тем самым дав ей необходимый сигнал и приблизив ее к нашей европейской семье

- отметил Мишель в обращении к лидерам ЕС.

Глава Евросовета указал на необходимость для ЕС принимать важные решения относительно других претендентов на членство, "одновременно работая над тем, чтобы сделать наш Союз пригодным для будущего и готовым принять новых членов".

Относительно многолетнего бюджета (MFF) ЕС Мишель подчеркнул, что выдвинул "предложение, направленное на примирение различных позиций за столом переговоров". "Как и в случае любого компромиссного решения, я призываю к вашей готовности идти на компромисс ради единства. Достижение консенсуса действительно потребует решительных совместных усилий и сильной политической приверженности со стороны всех вас", - отметил он.

Что касается безопасности и обороны, по его словам, "необходимо сделать больше для быстрого достижения целей Союза по повышению оборонной готовности". "Мы также должны работать над созданием внутреннего рынка обороны, который имеет решающее значение для укрепления нашего Союза в этой области", - указал он на это среди других вопросов.

"Впереди нас ждёт важный Европейский совет. Сейчас время для принятия решений. Я призываю вас всех прибыть с духом компромисса, чувством коллективной ответственности, с интересами и ценностями Союза на первом месте", - резюмировал Мишель.

Напомним

Депутаты Европарламента призвали лидеров ЕС на саммите 14-15 декабря принять решение об открытии переговоров о членстве Украины и Молдовы и осудили заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно начала переговоров о присоединении Украины.

На саммите 27 лидеров стран-членов ЕС должны решить, принимать ли рекомендацию Европейской комиссии пригласить Украину начать переговоры о членстве, как только она выполнит окончательные условия.

Любое такое решение требует единогласия 27 членов блока, при этом Венгрия рассматривается как главное потенциальное препятствие. Премьер-министр Венгрии неоднократно заявлял, что Венгрия не поддержит предложение.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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