Сейчас нет потребности в мобилизации 500 тыс. украинцев - Шмыгаль

На текущий момент нет потребности мобилизировать 500 тыс. украинцев в ряды войск. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Bloomberg Television в Брюсселе, передает УНН.

Детали

Как пишет Bloomberg, законопроект о мобилизации, представленный на фоне военного запроса о призыве до 500 000 военнослужащих, застопорился в украинском парламенте.

Шмыгаль сказал, что оценка показала, что в масштабах нет необходимости, учитывая ротации, происходящие на линии фронта, и поступающее вооружение.

"Мы продолжим борьбу, если у нас будет поддержка со стороны наших партнеров по артиллерийским снарядам, по ракетам большой и средней дальности", - заявил Шмыгаль.

Дополнение

Ранее Министерство обороны Украины сообщало, что из соображений безопасности не может комментировать точное количество необходимых для привлечения людей в Силы обороны, а 400-500 тысяч являются корректируемыми общими оценками в зависимости от развития событий на театре боевых действий, которые невозможно удовлетворить сразу.

Также сообщалось, что Кабмин планирует предоставлять дополнительное финансирование на оборонные нужды Украины, в частности, с помощью продолжения аудита и верификации расходов.