Сегодня, 17 июля, во многих странах мира, проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня международного правосудия, пишет УНН.

17 июля 1998 года на дипломатической конференции в столице Италии был подписан Римский статут, который вступил в силу первого июля 2002 года.

На основании Римского статута был создан Международный уголовный суд - правовой институт, действующий постоянно, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

В настоящее время Римский статут подписали 137 государств мира, 124 из них ратифицировали этот документ.

Украина присоединилась к Римскому статуту 20 января 2000 года, но до сих пор не ратифицировала его. Представители власти говорят, что это может произойти уже до конца этого года.

С начала полномасштабного российского вторжения Украина активно сотрудничает с Международным уголовным судом. Как результат МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Российский диктатор стал пятым главой государства в отношении которого непосредственно МУС выдал такой ордер.

На данном этапе важно тщательно фиксировать все военные преступления рф против Украины, чтобы они стали неоспоримыми доказательствами во время будущего суда над страной-террористом.

И это важная и ответственная работа для украинских экспертов, в частности специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

"С начала войны КНИИСЭ стал своеобразным центром, где работают украинские и иностранные эксперты и координируется работа для максимально эффективного экспертного обеспечения в контексте расследований преступлений России, совершенных против Украины.

Мы тесно сотрудничаем с Международным уголовным судом, полевой офис которого в Украине является крупнейшим его представительством за пределами Гааги. Кроме того, наши эксперты постоянно на связи с иностранными партнерами и обмениваются опытом в рамках членства в Европейской сети судебно-экспертных учреждений (European Network of Forensic Science Institutes)", - рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.