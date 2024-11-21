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Сегодня электротранспорт в Одессе работает с ограничениями: на маршруты выйдет лишь 50% подвижного состава

Сегодня электротранспорт в Одессе работает с ограничениями: на маршруты выйдет лишь 50% подвижного состава

Киев  •  УНН

 • 1731 просмотра

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Из-за ограничений в работе электротранспорта в Одессе сегодня будет курсировать только 50% трамваев и троллейбусов. Гуманитарные автобусы временно остаются в депо, а интервалы движения электротранспорта увеличены.

В связи с ограничениями в работе электротранспорта в Одессе сегодня на маршруты выйдет только половина подвижного состава. Об этом сообщает Городской совет, передает УНН.

Детали

Это означает, что интервалы между поездками на трамваях и троллейбусах будут увеличены. Горожанам рекомендуют заранее планировать свои поездки и учитывать измененный график.

В связи с запуском электротранспорта, гуманитарные автобусы, которые ранее выполняли функцию транспортного сообщения, временно остаются в депо.

Ожидается, что впоследствии ситуация стабилизируется и количество подвижного состава на маршрутах возрастет. Между тем, горожанам следует учитывать возможные задержки при поездках.

В Одессе с сегодняшнего дня будет курсировать общественный транспорт ночью17 сент. 2023, 12:34 • 332461 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

УНН-Одесса
odessaОдесса