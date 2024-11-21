Сегодня электротранспорт в Одессе работает с ограничениями: на маршруты выйдет лишь 50% подвижного состава
Киев • УНН
Из-за ограничений в работе электротранспорта в Одессе сегодня будет курсировать только 50% трамваев и троллейбусов. Гуманитарные автобусы временно остаются в депо, а интервалы движения электротранспорта увеличены.
В связи с ограничениями в работе электротранспорта в Одессе сегодня на маршруты выйдет только половина подвижного состава. Об этом сообщает Городской совет, передает УНН.
Детали
Это означает, что интервалы между поездками на трамваях и троллейбусах будут увеличены. Горожанам рекомендуют заранее планировать свои поездки и учитывать измененный график.
В связи с запуском электротранспорта, гуманитарные автобусы, которые ранее выполняли функцию транспортного сообщения, временно остаются в депо.
Ожидается, что впоследствии ситуация стабилизируется и количество подвижного состава на маршрутах возрастет. Между тем, горожанам следует учитывать возможные задержки при поездках.
В Одессе с сегодняшнего дня будет курсировать общественный транспорт ночью17 сент. 2023, 12:34 • 332461 просмотр