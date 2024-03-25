Сегодня, 25 марта, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Службы безопасности Украины, пишет УНН.

Событие было основано в 2001 году указом президента Украины по случаю того, что именно 25 марта 1992 года Верховная Рада приняла Закон о Службе безопасности Украины. Вскоре весь личный состав спецслужбы молодого государства принял присягу на верность украинскому народу.

Первым главой СБУ был уже покойный генерал армии Евгений Марчук, а первым серьезным испытанием стали события в Крыму в 1994 году, когда россия осуществила первую попытку установить свою власть на украинском полуострове.

В Крыму еще с начала 90-х годов было много пророссийских сил. В октябре 1993 года Верховный Совет Крыма, пользуясь слабостью центральной власти в Украине, создал должность президента автономии. На выборах президента Крыма победил пророссийский политик Юрий Мешков, который выдвигал идею об отделении Крыма от Украины. Он контролировал все силовые структуры полуострова кроме СБУ.

Была разработана спецоперация, в рамках которой бойцы спецподразделения "Альфа" под прикрытием прибыли в Крым. 19 мая они сумели попасть в здание СБУ Крыма, которое по периметру охраняли "бойцы" Мешкова, и взять его под контроль. С того дня началось восстановление украинской власти в Крыму. Мешков впоследствии сбежал в РФ.

За годы правления президента-беглеца януковича СБУ, которую возглавлял гражданин рф александр якименко, была обескровлена, и могла эффективно противодействовать российской оккупации Крыма.

В то же, время сотрудники СБУ активно включились в борьбу с пророссийскими сепаратистами на Востоке Украины. Не в последнюю очередь, благодаря СБУ россия не достигла поставленных целей.

Полномасштабная российская агрессия стала новым вызовом для Службы безопасности Украины.

Одной из ключевых задач СБУ является выявление российских агентов, которые формируют свою сеть в Украине, сторонников "русского мира", которые сдают врагу места расположения военных и стратегических объектов, общественных и религиозных деятелей, которые распространяют российскую пропаганду.

Также СБУ проводит удачные и дерзкие операции в тылу врага. Самые известные из них - взрыв грузовика на Крымском мосту 8 октября 2022 года и атака моста морскими дронами 17 июля 2023 года.