Сегодня День Службы безопасности Украины: роль СБУ в отражении российской агрессии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  117107 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
  •  121070 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
  •  129390 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  205532 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  178728 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  175637 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172184 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140295 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  335191 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  127347 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

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18 марта 2024, 18:47  •  438438 просмотра

Сегодня День Службы безопасности Украины: роль СБУ в отражении российской агрессии

Служба безопасности Украины отмечает сегодня свой профессиональный праздник, отмечая свое основание в 1992 году и решающую роль в противодействии российской агрессии, включая Крымский кризис 1994 года, российскую оккупацию Крыма 2014 года, борьбу с пророссийскими сепаратистами на Востоке Украины и продолжающееся полномасштабное российское вторжение.

Общество •   •  747 просмотра
Сегодня День Службы безопасности Украины: роль СБУ в отражении российской агрессии

Буданов: рф имеют разработки морских дронов, но безуспешные

По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, попытки рф разработать и применить морские беспилотники оказались по большей части неудачными: было зафиксировано лишь одно реальное применение, а остальные случаи потерпели неудачу.

Война •   •  2475 просмотра
Буданов: рф имеют разработки морских дронов, но безуспешные

Польские фермеры приостанавливают блокаду границы с рф

Польские фермеры в Варминско-Мазурском воеводстве приостановили блокаду границы с рф в Гжехотках из-за приближения Пасхальных праздников.

Общество •   •  8638 просмотра
Польские фермеры приостанавливают блокаду границы с рф

25 марта: Международный день вафель, Благовещение, Благовещение

25 марта отмечается Международный день вафель - популярного лакомства, имеющего более 100 разновидностей во всем мире, от пушистых американских вафель до хрустящих бельгийских льежских вафель.

УНН Lite •   •  10155 просмотра
25 марта: Международный день вафель, Благовещение, Благовещение

Израиль блокирует продовольственную помощь ООН для северной Газы

Израиль препятствует поступлению продовольственной помощи на север Газы, заявил директор Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

Война •   •  17881 просмотра
Израиль блокирует продовольственную помощь ООН для северной Газы

Предупреждены о ракетной угрозе в Запорожской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Запорожской области.

Война •   •  16567 просмотра
Предупреждены о ракетной угрозе в Запорожской области

Саперы очистили почти 40 га земель на Сумщине от взрывоопасных объектов

На Сумщине очищено более 39 га земель с помощью машин механизированного разминирования. Всего с начала войны саперы обезвредили 9 тысяч взрывоопасных предметов и обследовали территорию площадью более 4913 га.

Война •   •  17917 просмотра
Саперы очистили почти 40 га земель на Сумщине от взрывоопасных объектов

Вспыхнул пожар на российской электростанции в ростовской области

На новочеркасской ГРЭС в ростовской области рф произошли взрывы, которые повлекли за собой пожар на трансформаторной подстанции.

Война •   •  22733 просмотра
Вспыхнул пожар на российской электростанции в ростовской области

США и Япония планируют объявить наибольшее обновление договора безопасности более чем за 60 лет

США и Япония намерены объявить о более чем за 60 лет обновления договора о безопасности, предусматривающем реструктуризацию американского военного командования в Японии, а также усиление оперативного планирования и военных учений между двумя странами, что обусловлено общим беспокойством относительно влияния Китая.

политика •   •  18647 просмотра
США и Япония планируют объявить наибольшее обновление договора безопасности более чем за 60 лет

Украинские дзюдоистки завоевали "золото" и "бронзу" на Grand Slam в Тбилиси

Юлия Курченко завоевала "золото", а Елизавета Литвиненко - "бронзу" в весовой категории до 78 кг на турнире Grand Slam по дзюдо в Тбилиси, Грузия.

спорт •   •  16806 просмотра
Украинские дзюдоистки завоевали "золото" и "бронзу" на Grand Slam в Тбилиси