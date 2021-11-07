По меньшей мере 11 человек погибли в результате пожара в палате COVID индийской больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. По меньшей мере 11 пациентов погибли после пожара в палате COVID-больницы в западном индийском штате Махараштра, сообщили AlJazeera официальные лица, передает УНН.
Детали
Один из чиновников сообщил телеканалу Нью-Дели, около 17 пациентов находились в палате в городе Ахмеднагар, когда начался пожар. Другие пациенты были переведены в палату COVID-19 в другой больнице, сказал окружной магистрат Раджендра Бхосле.
Хотя пожар уже удалось взять под контроль, ее причину сразу выяснить не удалось, добавил он, сказав, что чиновники проведут расследование.
Бывший главный министр штата Девендра Фаднавис обратился в Twitter с призывом принять “строгие меры” в отношении виновных.
Премьер-министр Нарендра Моди также выразил соболезнования погибшим, добавив: “пусть раненые скорее выздоровеют”.
Напомним
В начале октября из-за пожаров в румынской COVID-больнице погибли по меньшей мере 9 человек.