Щонайменше 11 людей загинули внаслідок пожежі в палаті COVID індійської лікарні

Деталі

Один із чиновників повідомив телеканалу Нью-Делі, що близько 17 пацієнтів перебували в палаті в місті Ахмеднагар, коли почалася пожежа. Інші пацієнти були переведені в палату COVID-19 в іншій лікарні, сказав окружний магістрат Раджендра Бхосле.

Хоча пожежу вже вдалося взяти під контроль, її причину одразу з’ясувати не вдалося, додав він, сказавши, що чиновники проведуть розслідування.

Колишній головний міністр штату Девендра Фаднавіс звернувся у Twitter із закликом вжити “суворих заходів” щодо винних.

Прем’єр-міністр Нарендра Моді також висловив співчуття загиблим, додавши: “Нехай поранені швидше одужають”.

Нагадаємо

На початку жовтня через пожежі в румунській COVID-лікарні загинули щонайменше 9 людей.