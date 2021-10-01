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У пожежі в румунській COVID-лікарні загинули щонайменше 9 людей

У пожежі в румунській COVID-лікарні загинули щонайменше 9 людей

Київ • УНН

 • 20661 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. За заявою влади, в п'ятницю вранці в медзакладі у румунському портовому місті Констанца сталася пожежа, в результаті якої загинули щонайменше дев'ять осіб. Про це пише УНН з посиланням на The Associated Press.

Деталі

У лікарні перебували 113 пацієнтів, 10 з яких - пацієнти відділення реанімації.

Водночас, видання Digi24.ro повідомляє, що очільник відділення медичної допомоги Констанци Крістіан Амарандей заявив, що дев'ять з десяти пацієнтів, які перебували у відділенні реанімації, де лікують COVID-хворих, померли і були знайдені в ліжку.

Інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії повідомила, що всі інші пацієнти були евакуйовані з інфекційної лікарні Констанци, і до обіду пожежу було погашено.

У заяві міністерства охорони здоров'я повідомляється, що більш докладна інформація про можливі версії загоряння буде представлена пізніше.

Доповнення

У Румунії, країні Європейського Союзу з населенням 19 мільйонів людей, за останній рік відбулося ще дві смертельні пожежі в лікарнях.

У листопаді минулого року 10 людей загинули в результаті пожежі, що почалася у відділення інтенсивної терапії для пацієнтів з COVID-19 в північному місті Пятра-Нямц. У січні ще одна пожежа охопила палату в лікарні Матей Балс в Бухаресті, в результаті чого загинули щонайменше 5 осіб.

Після пожежі в Матей Балс президент Клаус Йоганніс закликав до термінових і "глибоких" реформ. Він сказав, що подібні трагедії "не повинні повторитися".

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