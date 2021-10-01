В пожаре в румынской COVID-больнице погибли по меньшей мере 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. По заявлению властей, в пятницу утром в госпитале румынского портового города Констанца произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере девять человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Associated Press.
Детали
В больнице находились 113 пациентов, 10 из которых - пациенты отделения реанимации.
В то же время, издание Digi24.ro сообщает, что глава отделения медицинской помощи Констанцы Кристиан Амарандей заявил, что девять из десяти пациентов, находившихся в отделении реанимации, где лечат COVID-больных, умерли и были найдены в постели.
Инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии сообщила, что все остальные пациенты были эвакуированы из инфекционной больницы Констанцы, и к обеду пожар был потушен.
В заявлении министерства здравоохранения сообщается, что более подробная информация о возможных версиях возгорания будет представлена позже.
Дополнение
В Румынии, стране Европейского Союза с населением 19 млн человек, за последний год произошло еще два смертельных пожара в больницах.
В ноябре прошлого года 10 человек погибли в результате пожара, начавшегося в отделение интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 в северном городе Пятра-Нямц. В январе еще один пожар охватил палату в больнице Матей Балс в Бухаресте, в результате чего погибли не менее 5 человек.
После пожара в Матей Балс президент Клаус Йоганнис призвал к срочным и "глубоким" реформам. Он сказал, что подобные трагедии "не должны повториться".