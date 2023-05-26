В отношении судьи, насмерть сбившего нацгвардейца, решают вопрос о подозрении и разрешении на арест

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"Решается вопрос о сообщении задержанному лицу о подозрении и обращении в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей", - говорится в сообщении.

Детали

Сейчас судья задержан в порядке ст. ст. 208, 482 УПК Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное следствие по факту смертельного ДТП, в результате которого погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

О деле

По данным следствия, 25 мая 20023 года в 23:55, водитель автомобиля Lexus ES350, двигаясь по проспекту Берестейскому в Киеве мимо блокпоста, сбил насмерть военнослужащего Национальной гвардии.

Установлено, что за рулем автомобиля находился председатель одного из районных судов Киевской области.

Судья отказался от медосмотра на наличие алкоголя или наркотиков в крови.

Досудебное расследование осуществляется следователями Государственного бюро расследования.