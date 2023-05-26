Щодо судді, який на смерть збив нацгвардійця, вирішують питання про підозру і дозволу на арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Київська міська прокуратура повідомила, що вирішується питання про підозру і подання до Вищої ради правосуддя (ВРП) на дозвіл на арешт судді, який на смерть збив нацгвардійця, передає УНН.
Цитата
"Вирішується питання щодо повідомлення затриманій особі про підозру та звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Наразі суддю затримано в порядку ст. ст. 208, 482 КПК України. Проводяться першочергові слідчі дії.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове слідство за фактом смертельної ДТП, внаслідок якої загинув військовослужбовець Національної гвардії України (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.
Про справу
За даними слідства, 25 травня 20023 року о 23:55, водій автомобіля Lexus ES350, рухаючись по проспекту Берестейському у Києві повз блокпост, збив на смерть військовослужбовця Національної гвардії.
Встановлено, що за кермом автомобіля перебував голова одного з районних судів Київської області.
Суддя відмовився від медогляду на наявність алкоголю чи наркотиків у крові.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Державного бюро розслідування.