За год Счетная палата выявила нарушений более чем на 60 миллиардов гривен: больше всего в сфере обороны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  46019 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  83319 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  126359 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  122539 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  137841 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125366 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143321 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134776 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179832 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  167144 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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20 марта 2024, 10:44  •  469889 просмотра

За год Счетная палата выявила нарушений более чем на 60 миллиардов гривен: больше всего в сфере обороны

В 2023 году Счетная палата выявила нарушений и недостатков в управлении государственными финансами на сумму почти 60,8 млрд грн. Больше всего проблем выявлено в сфере безопасности, обороны, доходов государственного бюджета и социальной сфере.

Экономика •   •  1436 просмотра
За год Счетная палата выявила нарушений более чем на 60 миллиардов гривен: больше всего в сфере обороны

Изменения климата создали условия для новых аграрных культур в регионах Украины - Высоцкий

Изменение климата позволило выращивать новые культуры в регионах Украины, где они ранее не выращивались, создавая возможности для развития аграрного сектора.

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Изменения климата создали условия для новых аграрных культур в регионах Украины - Высоцкий

Товар из Нидерландов за криптовалюту и оборот в 12 миллионов: в Киеве накрыли наркодилеров с килограммом кокаина

Двум лицам сообщено о подозрении в незаконном обороте наркотиков, которые зарабатывали более 12 млн грн в месяц, продавая кокаин из Нидерландов исключительно за криптовалюту.

Киев •   •  1448 просмотра
Товар из Нидерландов за криптовалюту и оборот в 12 миллионов: в Киеве накрыли наркодилеров с килограммом кокаина

Международный Реестр убытков от агрессии россии начнет принимать заявки со 2 апреля

2 апреля Международный реестр убытков от российской агрессии (RD4U) начнет прием первых заявок на возмещение ущерба, потерь или ранений, причиненных в результате российской агрессии против Украины.

Война •   •  2484 просмотра
Международный Реестр убытков от агрессии россии начнет принимать заявки со 2 апреля

Берлин планирует создать 16 новых центров для беженцев: что известно

Берлин планирует построить 16 новых центров для беженцев с жильем контейнерного типа на более 6 000 человек и расширить бывший центр аэропорта Тегель на 1 000 мест.

Наши за границей •   •  1848 просмотра
Берлин планирует создать 16 новых центров для беженцев: что известно

По меньшей мере 36 незаконно осужденных крымских политзаключенных нуждаются в немедленной медпомощи - омбудсмен

Ненадлежащие условия содержания и неоказание необходимой медицинской помощи привели к тому, что украинский политзаключенный Тофик Абдулгазиев потерял почти половину своего веса, а по меньшей мере 36 из 216 незаконно осужденных крымских политзаключенных нуждаются в немедленной медицинской помощи.

Здоровье •   •  4256 просмотра
По меньшей мере 36 незаконно осужденных крымских политзаключенных нуждаются в немедленной медпомощи - омбудсмен

По меньшей мере 140 человек погибли и 95 пропали без вести после стрельбы в "Крокус Сити Холл"

По меньшей мере 140 человек погибли и 95 россиян считаются пропавшими без вести после стрельбы в "Крокус Сити Холл" в москве, по предварительным данным, со ссылкой на показания родственников.

Новости Мира •   •  5302 просмотра
По меньшей мере 140 человек погибли и 95 пропали без вести после стрельбы в "Крокус Сити Холл"

Кулеба прибудет в Индию в четверг: Нью-Дели сообщило, о чем будут говорить

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибудет в Индию 28 марта 2024 года с двухдневным официальным визитом, чтобы обсудить двустороннее партнерство, сотрудничество по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес, с индийскими чиновниками и бизнес-сообществом.

политика •   •  7722 просмотра
Кулеба прибудет в Индию в четверг: Нью-Дели сообщило, о чем будут говорить

Госатомрегулирование: попытки возобновить на ЗАЭС производство электроэнергии является очередным шантажом со стороны оккупантов

Попытки российских оккупантов возобновить производство электроэнергии на Запорожской атомной электростанции создают серьезный риск аварий с радиационными последствиями из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания.

Война •   •  9206 просмотра
Госатомрегулирование: попытки возобновить на ЗАЭС производство электроэнергии является очередным шантажом со стороны оккупантов

Могут привлечь внимание детей: россия минирует приграничье Украины авиабомбами, похожими на серебристые мячики

россия атакует приграничные районы Украины баллистическими осколочными бомбами ШОАБ-0,5, которые могут привлечь внимание детей благодаря своему маленькому серебристому виду. Спасатели отмечают, что они представляют серьезную опасность, поскольку могут взорваться от любого прикосновения.

Общество •   •  13747 просмотра
Могут привлечь внимание детей: россия минирует приграничье Украины авиабомбами, похожими на серебристые мячики