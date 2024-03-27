За год Счетная палата выявила нарушений более чем на 60 миллиардов гривен: больше всего в сфере обороны

В течение прошлого года Счетная палата выявила нарушения и недостатки при управлении публичными финансами составила почти 60,8 миллиарда гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Счетной палаты.

Детали

Проверено и проанализировано 771 млрд грн, охвачено контролем 399 объектов, подготовлено и утверждено 59 отчетов по результатам контрольных мероприятий, общая сумма выявленных нарушений и недостатков при управлении публичными финансами составила почти 60,8 млрд грн. Таковы основные показатели итогов работы Счетной палаты в 2023 году, изложенные в соответствующем Отчете, утвержденном на заседании органа 26 марта - говорится в сообщении.

По данным отчета больше всего нарушений и недостатков было выявлено по направлениям:

- безопасность и обороноспособность государства - 16,5 млрд грн;

- доходы государственного бюджета - 12,4 млрд грн;

- социальная сфера и здравоохранение - 8,4 млрд грн.

Отмечается, что из общего объема предоставленных Счетной палатой в 2022 и 2023 годах рекомендаций до конца 2023 года выполнены или находятся в процессе выполнения 64,4%.

Кроме того, по результатам 14 аудитов, проведенных в 2023 году, начато 9 досудебных расследований в уголовных производствах и 3 сообщения Счетной палаты направлены для присоединения к уголовному производству.

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Дополнение

Также институция сделала важные шаги для совершенствования внутренних рабочих процессов.

В частности, благодаря поддержке проекта международной технической помощи "Укрепление способности внешнего аудита в соответствии с международными стандартами в Украине", был наработан и утвержден ряд документов, направленных на модернизацию и систематизацию работы Счетной палаты, усиление ее открытости.

В ведомстве добавляют, что отчет Счетной палаты за 2023 год в соответствии с требованиями законодательства в определенный срок будет подан в Верховную Раду Украины.

Напомним

Министерство обороны Украины и Бюро экономической безопасности согласовали алгоритм обмена информацией и передачи материалов внутреннего аудита для предотвращения коррупции в оборонном секторе, что является вопросом национальной безопасности.