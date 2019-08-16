Еще одного фигуранта дела "Роттердам+" суд отпустил под залог
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Соломенский районный суд столицы отпустил под залог, положив ряд процессуальных обязанностей, еще одного фигуранта дела "Роттердам+". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Речь идет о генеральном директоре "ДТЭК Сети" Ивана Гелюх, которому на днях было сообщено о подозрении.
Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 100 млн грн. Однако суд постановил отпустить Гелюха под залог 9,6 млн грн, возложив на него процессуальные обязанности, в частности прибывать по требованию следователя для проведения процессуальных действий.
Напомним, ранее суд избрал меры пресечения для трех из шести фигурантов дела.
Для бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн, тогда как САП просила залог в размере 50 млн грн. Евдокимова подозревают в причастности к причинению почти 19-ти миллиардов убытков от введения формулы "Роттердам+".
Кроме того, еще на одного подозреваемого по делу Тараса Ревенко, который занимал должность начальника отдела НКРЭКУ, суд возложил определенные процессуальные обязанности - до 10 октября он обязан не покидать пределы Киева без разрешения следствия, прибывать к правоохранителям по первому требованию и воздерживаться от общения с рабочими НКРЭКУ относительно обстоятельств уголовного производства. Тогда как прокуратура просила заключения под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн. САП обжаловала оба судебные решения.
Кроме того, советника гендиректора фирмы "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового Соломенский районный суд столицы отпустил под залог. Суд возложил на Лисового процессуальные обязанности, кроме ношения браслета.