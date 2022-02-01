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Еще до старта строительства "Глубоководного выпуска" его стоимость безосновательно завысили на 96,5 млн грн - суд

Еще до старта строительства "Глубоководного выпуска" его стоимость безосновательно завысили на 96,5 млн грн - суд

Киев • УНН

 • 13884 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. На этапе разработки проектно-сметной документации для “Глубоководного выпуска” подозреваемый Руслан Тарпан и группа других подозреваемых лиц искусственно завысили проектно-сметную стоимость проекта еще на 96 546 097 грн. Об этом речь идет в Постановлении Киевского райсуда Одессы, передает УНН.

Цитата

“ЛИЦО_4, (Руслан Тарпан — ред.) понимая, что его преступный план относительно увеличения стоимости проектно-сметной документации удается, пользуясь тем, что проект строительства „Глубоководного выпуска“ является важным для города ЛИЦО_12, чувствуя свою безнаказанность, решил безосновательно увеличить проектно-сметную стоимость проекта еще на 96 546 097 грн, путем составления нового проекта и подделки заключений комплексной государственной строительной экспертизы.

С этой целью, ЛИЦО_4 (Руслан Тарпан — ред.) в период с 08.04.2009 по 11.02.2010 (...), находясь в неустановленном месте, предложил ЛИЦО_7, ЛИЦО_6 и ЛИЦО_8 продолжить преступную деятельность, путем подделки вышеуказанных документов с целью их использования неустановленной группой лиц для введения в заблуждение государственных органов власти для завладения бюджетными денежными средствами, путем злоупотребления служебным положением, на что последние дали свое согласие”, — говорится в Постановлении

Уточняется, что преступный план заключался в составлении другого проекта строительства под названием “Первоочередные работы по строительству системы отвода сточных вод от станции биологической очистки “Северная” в городе Одесса “Глубоководный выпуск”. И им искусственно увеличена проектно-сметная стоимость строительства, путем увеличения запроектированных объемов работ и количества необходимых материалов.

К теме

По данным следствия, в деле “Глубоководного выпуска” Тарпан совершил покушение на завладение почти 180 млн грн из бюджета.

Еще 140 млн грн подозреваемые во главе с Тарпаном завладели из-за завышения стоимости работ на “Глубоководном выпуске”, считают правоохранители.

Напомним

В деле “Глубоководного выпуска” Тарпану в конце прошлого года была избрана мера пресечения в виде заочного ареста, поскольку он сейчас скрывается от следствия за пределами Украины.

Адвокаты подозреваемого сейчас пытаются оспорить арест, ведь он грозит Тарпану экстрадицией. Старт этой процедуры в прокуратуре готовят после решения апелляционной инстанции относительно меры пресечения подозреваемого.

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