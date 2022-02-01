Ще до старту будівництва “Глибоководного випуску” його вартість безпідставно завищили на 96,5 млн грн - суд
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. На етапі розробки проектно-кошторисної документації для “Глибоководного випуску” підозрюваний Руслан Тарпан та група інших підозрюваних осіб штучно завищили проектно-кошторисну вартість проекту ще на 96 546 097 грн. Про це йдеться в Ухвалі Київського райсуду Одеси, передає УНН.
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“ОСОБА_4, (Руслан Тарпан — ред.) розуміючи, що його злочинний план щодо збільшення вартості проектно-кошторисної документації вдається, користуючись тим, що проект будівництва „Глибоководного випуску“ є важливим для міста ОСОБА_12, відчуваючи свою безкарність, вирішив безпідставно збільшити проектно-кошторисну вартість проекту ще на 96 546 097 грн, шляхом складання нового проекту та підроблення висновків комплексної державної будівельної експертизи.
З цією метою, ОСОБА_4 (Руслан Тарпан — ред.) у період з 08.04.2009 по 11.02.2010 (...), перебуваючи у невстановленому місці, запропонував ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 продовжити злочинну діяльність, шляхом підроблення вищевказаних документів з метою їх використання невстановленою групою осіб для введення в оману державних органів влади для заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем, на що останні надали свою згоду”, — йдеться в Ухвалі
Уточнюється, що злочинний план полягав у складанні іншого проекту будівництва під назвою “Першочергові роботи по будівництву системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки “Північна” в місті Одеса “Глибоководний випуск”. І ним штучно збільшено проектно-кошторисну вартість будівництва, шляхом збільшення запроектованих об’ємів робіт та кількості необхідних матеріалів.
До теми
За даними слідства, у справі “Глибоководного випуску” Тарпан здійснив замах на заволодіння майже 180 млн грн з бюджету.
Ще 140 млн грн підозрювані на чолі з Тарпаном заволоділи через завищення вартості робіт на “Глибоководному випуску”, вважають правоохоронці.
Нагадаємо
У справі “Глибоководного випуску” Тарпану наприкінці минулого року було обрано запобіжний захід у вигляді заочного арешту, оскільки він зараз переховується від слідства за межами України.
Адвокати підозрюваного зараз намагаються оскаржити арешт, адже він загрожує Тарпану екстрадицією. Старт цієї процедури у прокуратурі готують після рішення апеляційної інстанції щодо міри запобіжного заходу підозрюваного.