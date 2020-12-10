СБУ закрыла "госизмену" против пакистанского агента "Укроборонпрома"

Стоит заметить, что бенефициар арабской компании Nar Technologies General Traiding LLC одновременно является бенефициаром пакистанской компании Trojans. И по стечению обстоятельств, в этом году Служба безопасности Украины открыла аналогичную статью "госизмена", но уже против прямого конкурента Trojans - пакистанской компании Raviana Pakistan Private Ltd.

Обе компании: и Trojans, и Raviana Pakistan Private Ltd являются агентами "Укрспецэкспорта", которые сопровождают международные контракты в сфере военно-технического сотрудничества с Пакистаном. Причем с 2014 года и по 2020 год Trojans был на этом направлении монополистом, пока в апреле на рынок не вернулась Raviana Pakistan Private Ltd.

Именно первый, со времен возвращения тендер с Пакистаном, который сопровождала Raviana Pakistan Private Ltd и стал предметом пристального внимания со стороны СБУ, из-за чего 3 декабря был проведен обыск в "Укроборонпроме" в поисках "измены".

Как пояснили в СБУ, Raviana Pakistan Private Ltd выиграла только 3 из 6 пакистанских тендеров, чем бы нанесла ущерб Украине и помогла конкурентам Украины выйти на рынок Пакистана. В то же время другие данные свидетельствуют, что Raviana Pakistan Private Ltd пыталась противостоять конкурентам на этих тендерах и до последнего вела переговоры с организатором тендеров в лице Главного управления закупок Сухопутных войск Пакистана, отстаивая интересы Украины как единого оригинального поставщика запчастей, необходимых им.

По оценке участников рынка, на этих пакистанских тендерах могло произойти не только противостояние Украины со странами - конкурентами, но и противостояние между самими агентами Украины за свою долю рынка и дальнейшие контракты "Укрспецэкспорта". Впоследствии к этому противостоянию могло подключиться СБУ уже на стороне одного из агентов. Ведь Trojans не первый "выбивает" Raviana Pakistan Private Ltd с оружейного рынка Украины, и идет ли это на пользу объемам экспорта в Пакистан - вопрос риторический.

В то же время, как отметил бывший Главный военный прокурор Анатолий Матиос, в материалах, на которые ссылается СБУ - фигурируют должностные лица Сухопутных войск Пакистана, которых явно надо будет допрашивать для установления истины. Но если так случится, это будет провокация "пакистанских войн", прогнозирует Матиос.