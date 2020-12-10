СБУ закрила "держзраду" проти пакистанського агента "Укроборонпрому"

Варто зауважити, що бенефіціар арабської компанії Nar Technologies General Traiding LLC водночас є бенефіціаром пакистанської компанії Trojans. І за збігом обставин, цього року Служба безпеки України відкрила аналогічну статтю "держзрада", але вже проти прямого конкурента Trojans - пакистанської компанії Raviana Pakistan Private Ltd.

Обидві компанії: і Trojans, і Raviana Pakistan Private Ltd є агентами "Укрспецекспорту", які супроводжують міжнародні контракти у сфері військово-технічного співробітництва з Пакистаном. При чому з 2014 року і по 2020 рік Trojans був на цьому напрямку монополістом, аж поки в квітні на ринок не повернулася Raviana Pakistan Private Ltd.

Саме перший, з часів повернення, тендер з Пакистаном, який супроводжувала Raviana Pakistan Private Ltd і став предметом прискіпливої уваги з боку СБУ, через що 03 грудня був проведений обшук в "Укроборонпромі" в пошуках "зради".

Як пояснили в СБУ, Raviana Pakistan Private Ltd виграла лише 3 з 6 пакистанських тендерів, чим начебто завдала збитків Україні і допомогла конкурентам України вийти на ринок Пакистану. Водночас інші дані свідчать, що Raviana Pakistan Private Ltd намагалася протистояти конкурентам на цих тендерах і до останнього вела перемови з організатором тендерів в особі Головного управління закупівель Сухопутних військ Пакистану, відстоюючи інтереси України як єдиного оригінального постачальника запчастин, необхідних їм.

За оцінкою учасників ринку, на цих пакистанських тендерах могло відбутися не лише протистояння України з країнами - конкурентами, а й протистояння між самими агентами України за власну долю ринку і подальші контракти "Укрспецекспорту". Згодом до цього протистояння могло підключитися СБУ вже на боці одного з агентів. Адже Trojans не вперше "вибиває" Raviana Pakistan Private Ltd зі збройового ринку України, та чи йде це на користь об'ємам експорту до Пакистану - питання риторичне.

Водночас, як зауважив колишній Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, в матеріалах, на які посилається СБУ - фігурують посадовці Сухопутних військ Пакистану, яких вочевидь треба буде допитувати для встановлення істини. Але якщо так станеться, це буде провокація "пакистанських війн", прогнозує Матіос.