Задержаны руководители Департамента Гостаможслужбы, которые требовали взятки от региональных таможенников. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Служба безопасности Украины вместе с Офисом Генерального прокурора справились с задачей ликвидации коррупционной схемы в Государственной таможенной службе.

В результате координационных мероприятий, проведенных в Киеве, задержаны директор Департамента ведомственной безопасности и контроля Гостаможслужбы и его заместитель.

По предварительным данным следствия, задержанные постоянно получали неправомерную выгоду за обещание не вмешиваться в деятельность региональных таможенников и защищать их от административных санкций. Документирование преступной деятельности продолжалось более года и выявило минимум восемь случаев ежемесячных поборов.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают наказание в виде до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В рамках расследования также проводятся обыски в Центральном аппарате Гостаможслужбы и ее областных подразделениях на Западе, Юге и Центре страны.

Следственные действия продолжаются с целью установления всего круга лиц, причастных к коррупционной схеме, и привлечения их к ответственности перед законом.

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