СБУ задержала охранников российской пыточной в Херсоне, которые пытались "залечь на дно" после освобождения города

Задержаны двое жителей Херсона, которые стали охранниками российской пыточной, которая действовала во время оккупации Херсоне. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает УНН.

Служба безопасности разоблачила еще двух коллаборантов, которые во время оккупации Херсона работали на рашистов, а после освобождения города скрывались от правосудия - говорится в сообщении.

Злоумышленниками оказались местные мужчина и женщина, которые в начале полномасштабного вторжения рф поддержали захватчиков. Их назначили в состав "администрации" российской пыточной, которая действовала на базе захваченной в то время исправительной колонии в областном центре. Они стали "инспекторами отдела охраны" оккупационного объекта, получили форменную одежду российского образца, оружие и "удостоверение".

Как установило расследование, коллаборационисты охраняли камеры, в которые рашисты заключали участников движения сопротивления в регионе. По имеющейся информации, в этих камерах оккупанты применяли к пострадавшим пытки и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество против Украины. Фигуранты помогали захватчикам контролировать режим содержания заключенных украинских патриотов.

После освобождения Херсона оба злоумышленника "залегли на дно" и скрывались от правосудия, постоянно меняя адреса проживания. Но Служба безопасности установила места их пребывания и задержала.

Сейчас они под стражей, их подозревают в коллаборационистской деятельности, за что им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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