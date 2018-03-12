СБУ вызвала Савченко на допрос 13 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Служба безопасности Украины направила народному депутату Украины Надежде Савченко вызов на допрос. Об этом во время брифинга после заседания регламентного комитета заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"По делу Рубана все очень серьезно. СБУ направила народному депутату Надежды Савченко вызов на допрос, на завтра. Тем не менее сегодня в четыре утра она отбыла за территорию страны для участия в международной конференции. Она не является членом официальной делегации, но имеет на это полное право", - сообщил Ю.Луценко.
Напомним, 9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия.
Владимира Рубана задержали в районе Майорска при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий 8 марта.
По данным СБУ, В.Рубан в сговоре с главарями "ДНР" готовил теракты в центре Киева.