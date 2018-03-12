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СБУ викликала Савченко на допит 13 березня

СБУ викликала Савченко на допит 13 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Служба безпеки України направила народному депутату України Надії Савченко виклик на допит. Про це під час брифінгу після засідання регламентного комітету заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

“У справі Рубана все дуже серйозно. СБУ направила народному депутату Надії Савченко виклик на допит, на завтра. Тем не менше сьогодні о четвертій ранку вона відбула за територію країни для участі у міжнародній конференції. Вона не є членом офіційної делегації, але має на це повне право”, — повідомив Ю.Луценко.

Нагадаємо, 9 березня Шевченківський районний суд Києва арештував на два місяці керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого затримали поблизу Майорська з великою кількістю зброї.

Володимира Рубана затримали у районі Майорська при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій 8 березня.

За даними СБУ, В.Рубан у змові з ватажками "ДНР" готував теракти в центрі Києва.

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