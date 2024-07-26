Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении главе оккупационной администрации террористической организации «лнр» Леониду Пасечнику, в связи с принудительной «мобилизацией» на оккупированной Луганщине, сообщили в СБУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

«Служба безопасности задокументировала новые преступления коллаборациониста Леонида Пасечника - главы оккупационной администрации террористической организации «лнр». Злоумышленник организовал принудительное привлечение жителей временно захваченной части территории Луганщины к оккупационным группировкам Южного военного округа РФ», - сообщили в СБУ в соцсетях.

Начиная с 19 февраля 2022 года гауляйтер, по данным СБУ, подписал несколько распоряжений о «введении военного положения» и «мобилизации» на временно захваченной части региона.

«Это стало формальным основанием для того, чтобы рашисты насильно «призвали» на войну против Украины почти 80% работников местных предприятий. Прежде всего речь идет о мужчинах в возрасте от 18 лет, которых после непродолжительной подготовки на полигонах отправляют на «мясные» штурмы позиций ВСУ на восточном фронте. По имеющимся данным, более 70% «мобилизованных» погибли на передовой в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ», - отметили в СБУ.

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили пасечнику о новом подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц)», - указали в СБУ.

Сейчас, как отметили в спецслужбе, продолжаются следственные действия для привлечения пасечника к ответственности по новым фактам его преступной деятельности.

Дополнение

В начале июля этого года по материалам СБУ гауляйтер «лнр» заочно получил 12 лет тюрьмы за коллаборационизм и посягательство на территориальную целостность Украины.