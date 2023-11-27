СБУ опровергла активизацию рф сети шпионов внутри украинской спецслужбы
Киев • УНН
СБУ опровергает заявления об активизации российской шпионской сети в своих рядах, заявляя, что это неправильное толкование слов главы СНБО, и отмечает постоянные успехи в контрразведывательной деятельности.
В СБУ заявили, что отдельные акценты, озвученные сегодня в СМИ, об активизации сети шпионов внутри украинской спецслужбы, не соответствуют действительности и являются проявлением некорректной интерпретации слов главы СНБО Алексея Данилова. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Подчеркиваем: отдельные акценты, озвученные сегодня в СМИ, относительно активизации сети шпионов внутри украинской спецслужбы, не соответствуют действительности и являются проявлением некорректной интерпретации слов главы СНБО
Кроме того, в СБУ заявили, что противодействие попыткам вражеских спецслужб наладить свои агентурные сети и дестабилизировать ситуацию в Украине является одним из ключевых направлений деятельности СБУ.
Мы фиксируем такие проявления и системно и эффективно нейтрализуем деятельность тех, кто намерен вредить государственной безопасности. Так, в течение 2022-2023 годов Служба безопасности разоблачила более 2 тысяч предателей и установила более 300 агентов иностранных спецслужб. Среди разоблаченных в том числе - народные депутаты Виктор Медведчук, Андрей Деркач, Александр Пономарев, Александр Дубинский, экс-глава Главного управления СБУ в Крыму Олег Кулинич и другие. Такие результаты, в частности, стали следствием того, что СБУ усилила направление контрразведывательной деятельности, изменила кадровые подходы к своей работе и прошла путь внутреннего очищения
Также Служба безопасности Украины нейтрализует любые попытки российских фсб и гру использовать свой агентурный потенциал в условиях войны, и делает все возможное, чтобы вражеские сети были полностью искоренены.
Контекст
Радио Свобода написала, что россия активизировала в Украине сеть шпионов, в частности, в Службе безопасности, однако Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что The Times неправильно понял его, а СБУ активно работает по шпионам.
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СБУ опровергла активизацию рф сети шпионов внутри украинской спецслужбы
СБУ опровергает заявления об активизации российской шпионской сети в своих рядах, заявляя, что это неправильное толкование слов главы СНБО, и отмечает постоянные успехи в контрразведывательной деятельности.
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