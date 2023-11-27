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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ опровергла активизацию рф сети шпионов внутри украинской спецслужбы

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 10:45  •  20127 просмотра

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СБУ опровергает заявления об активизации российской шпионской сети в своих рядах, заявляя, что это неправильное толкование слов главы СНБО, и отмечает постоянные успехи в контрразведывательной деятельности.

В СБУ заявили, что отдельные акценты, озвученные сегодня в СМИ, об активизации сети шпионов внутри украинской спецслужбы, не соответствуют действительности и являются проявлением некорректной интерпретации слов главы СНБО Алексея Данилова. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Подчеркиваем: отдельные акценты, озвученные сегодня в СМИ, относительно активизации сети шпионов внутри украинской спецслужбы, не соответствуют действительности и являются проявлением некорректной интерпретации слов главы СНБО

- сообщили в СБУ.

 Кроме того, в СБУ заявили, что противодействие попыткам вражеских спецслужб наладить свои агентурные сети и дестабилизировать ситуацию в Украине является одним из ключевых направлений деятельности СБУ. 

Мы фиксируем такие проявления и системно и эффективно нейтрализуем деятельность тех, кто намерен вредить государственной безопасности.  Так, в течение 2022-2023 годов Служба безопасности разоблачила более 2 тысяч предателей и установила более 300 агентов иностранных спецслужб. Среди разоблаченных в том числе - народные депутаты Виктор Медведчук, Андрей Деркач, Александр Пономарев, Александр Дубинский, экс-глава Главного управления СБУ в Крыму Олег Кулинич и другие. Такие результаты, в частности, стали следствием того, что СБУ усилила направление контрразведывательной деятельности, изменила кадровые подходы к своей работе и прошла путь внутреннего очищения

  - отметили в СБУ.

Также Служба безопасности Украины нейтрализует любые попытки российских фсб и гру использовать свой агентурный потенциал в условиях войны, и делает все возможное, чтобы вражеские сети были полностью искоренены. 

Контекст 

Радио Свобода написала, что россия активизировала в Украине сеть шпионов,  в частности, в Службе безопасности, однако Секретарь СНБО Алексей Данилов  объяснил, что The Times неправильно понял его, а СБУ активно работает по шпионам. 

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
СБУ спростувала активізацію рф мережі шпигунів всередині української спецслужби
SBU denies activation of Russian spy network inside Ukrainian intelligence service
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СБУ опровергла активизацию рф сети шпионов внутри украинской спецслужбы

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