СБУ объявила подозрение российскому генералу, который руководил репрессиями в захваченном Лимане

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
  •  109270 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
  •  109687 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
  •  149350 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
  •  147821 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
  •  134445 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
28 ноября  •  135128 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
28 ноября  •  142972 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
28 ноября  •  155451 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  183980 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  168879 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  167438 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  154540 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
  •  33954 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  153335 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
27 ноября  •  142420 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
sbu-obyavila-podozrenie-rossiiskomu-generalu-kotorii-rukovodil-repressiyami-v-zakhvachennom-limane

СБУ объявила подозрение российскому генералу, который руководил репрессиями в захваченном Лимане

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 14:38  •  2385 просмотра

Read in English

Служба безопасности Украины обвинила российского генерал-лейтенанта евгения поплавского в военных преступлениях, в том числе в том, что он лично руководил репрессиями и пытками в Лимане. Генерал вс рф поплавский отдавал приказы о похищениях и нападениях, а также заставлял местных жителей помогать оккупантам под угрозами.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю командующего центральным военным округом россии, генерал-лейтенанту евгению поплавскому, который лично руководил репрессиями против украинцев во время захвата Лимана. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на страницу СБУ в Telegram.

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Евгения Поплавского - заместителя командующего центрального военного округа России, который совершал военные преступления в Украине

- говорится в сообщении.

Согласно информации расследования, проведенного под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, фигурант, после захвата Лимана в Донецкой области, лично руководил репрессиями против местных участников движения сопротивления. По приказу генерала поплавского оккупанты похищали украинских патриотов и подвергали их многочисленным пыткам.

В частности, задокументированы факты, когда фигурант лично участвовал в карательных акциях и пытках гражданских граждан.

Указывается, что 20 апреля 2022 года российский генерал вместе с четырьмя подчиненными ворвался в помещение местного предпринимателя, и потребовал от мужчины передать складские помещения для нужд оккупантов. Там захватчики, как отмечает следствие, планировали снимать постановочные видео о фейковой раздаче "гумпомощи РФ".

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ: Еще 1140 оккупантов и 15 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Впрочем предприниматель со своей женой ответили отказом, из-за чего российский генерал распорядился закрыть женщину в подвале собственного дома, а ее мужа приказал схватить и забрать с собой.

Пострадавшего повезли в один из его складов. Перед отъездом Поплавский дал указание своему подчиненному бросить боевую гранату в подвал, куда заточили жену предпринимателя, если ее муж не вернется через час

- информирует СБУ, ссылаясь на данные доказательной базы.

После приезда на склад фигурант приставил к виску потерпевшего пистолет, заставляя его на видео "поблагодарить оккупантов за оказанную помощь" местным жителям, после чего бизнесмен таки согласился на условия оккупантов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили поплавскому о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (отдача приказа о совершении действий, направленных на нарушение законов и обычаев войны). Поскольку злоумышленник находится на неподконтрольной территории Украины, проводятся комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ: СБУ опровергла активизацию рф сети шпионов внутри украинской спецслужбы

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
СБУ оголосила підозру російському генералу, який керував репресіями у захопленому Лимані
SBU serves suspicion notice to russian general who led repressions in captured Lyman
Новости по теме

СБУ объявила подозрение российскому генералу, который руководил репрессиями в захваченном Лимане

Служба безопасности Украины обвинила российского генерал-лейтенанта евгения поплавского в военных преступлениях, в том числе в том, что он лично руководил репрессиями и пытками в Лимане. Генерал вс рф поплавский отдавал приказы о похищениях и нападениях, а также заставлял местных жителей помогать оккупантам под угрозами.

Война •   •  2385 просмотра
СБУ объявила подозрение российскому генералу, который руководил репрессиями в захваченном Лимане

"Нет никакого тупика": Кулеба ответил, достаточна ли поддержка на фоне позиций Венгрии, Словакии и ситуации в США

Глава МИД Украины ответил на вопрос, ощущает ли достаточную поддержку на фоне позиций Венгрии по помощи на 50 млрд евро и Словакии по военной помощи, а также ситуации в США.

Политика •   •  1663 просмотра
"Нет никакого тупика": Кулеба ответил, достаточна ли поддержка на фоне позиций Венгрии, Словакии и ситуации в США

Суд в рф заочно "арестовал" победительницу Евровидения Джамала

Российский суд выдал ордер на арест певицы Джамалы, обвинив ее в распространении ложной информации о действиях российских военных во время операции против Украины.

Криминал и ЧП •   •  1881 просмотра
Суд в рф заочно "арестовал" победительницу Евровидения Джамала

Амбассадоры винного вкуса: Парижская премьера Villa UA

Премьера Villa UA на "Vine &amp; Wine in Resistance".

Новости Бизнеса •   •  1226 просмотра
Амбассадоры винного вкуса: Парижская премьера Villa UA

Словакия продлит запрет на ввоз сельхозтоваров из Украины - СМИ

Словакия решила продлить запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и ужесточить правила транзита.

Экономика •   •  6878 просмотра
Словакия продлит запрет на ввоз сельхозтоваров из Украины - СМИ

Спутники NASA показывают, что на временно оккупированных территориях сокращаются посевные площади и объемы выращивания озимых

Данные подразделения NASA Harvest свидетельствуют, что на временно оккупированных территориях существенно уменьшились посевные площади, стало больше заброшенных вспаханных земель. К тому же средняя урожайность озимой пшеницы меньше средней по Украине.

Агроновости •   •  4770 просмотра
Спутники NASA показывают, что на временно оккупированных территориях сокращаются посевные площади и объемы выращивания озимых

14 метров высотой и украшенная противотанковым ежом: какой в этом году будет главная елка Львова

Во Львове зажгут главную елку, но громких празднований в городе не будет. 14-метровое дерево, подаренное местным жителем, украсят стилизованным противотанковым ежом и украсят иллюминацией, которую закупили еще в 2018 году.

Общество •   •  7009 просмотра
14 метров высотой и украшенная противотанковым ежом: какой в этом году будет главная елка Львова

Непогода в Крыму могла повредить оборонительные сооружения оккупантов для защиты бухты: появились спутниковые снимки

Новые спутниковые снимки показывают российские оборонительные сооружения в Севастопольской бухте, но недавний шторм поднял вопрос об их состоянии.

Общество •   •  6646 просмотра
Непогода в Крыму могла повредить оборонительные сооружения оккупантов для защиты бухты: появились спутниковые снимки

Германия дополнительно выделит 11,5 млн евро в фонд Украина-НАТО

Германия обещает выделить дополнительные 11,5 миллионов евро в фонд Украина-НАТО. Глава МИД Германии отметила, что будущее Украины - в ЕС и НАТО.

Политика •   •  10402 просмотра
Германия дополнительно выделит 11,5 млн евро в фонд Украина-НАТО

Кулеба ответил тем, кто предлагает уступить территории в обмен на членство в НАТО

Министр иностранных дел Украины Кулеба отверг предложения уступить территорию ради членства в НАТО, призвав сторонников таких предложений сначала предложить подобное собственным правительствам.

Политика •   •  10413 просмотра
Кулеба ответил тем, кто предлагает уступить территории в обмен на членство в НАТО