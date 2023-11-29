СБУ объявила подозрение российскому генералу, который руководил репрессиями в захваченном Лимане

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю командующего центральным военным округом россии, генерал-лейтенанту евгению поплавскому, который лично руководил репрессиями против украинцев во время захвата Лимана. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на страницу СБУ в Telegram.

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Евгения Поплавского - заместителя командующего центрального военного округа России, который совершал военные преступления в Украине - говорится в сообщении.

Согласно информации расследования, проведенного под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, фигурант, после захвата Лимана в Донецкой области, лично руководил репрессиями против местных участников движения сопротивления. По приказу генерала поплавского оккупанты похищали украинских патриотов и подвергали их многочисленным пыткам.



В частности, задокументированы факты, когда фигурант лично участвовал в карательных акциях и пытках гражданских граждан.



Указывается, что 20 апреля 2022 года российский генерал вместе с четырьмя подчиненными ворвался в помещение местного предпринимателя, и потребовал от мужчины передать складские помещения для нужд оккупантов. Там захватчики, как отмечает следствие, планировали снимать постановочные видео о фейковой раздаче "гумпомощи РФ".



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Впрочем предприниматель со своей женой ответили отказом, из-за чего российский генерал распорядился закрыть женщину в подвале собственного дома, а ее мужа приказал схватить и забрать с собой.

Пострадавшего повезли в один из его складов. Перед отъездом Поплавский дал указание своему подчиненному бросить боевую гранату в подвал, куда заточили жену предпринимателя, если ее муж не вернется через час - информирует СБУ, ссылаясь на данные доказательной базы.

После приезда на склад фигурант приставил к виску потерпевшего пистолет, заставляя его на видео "поблагодарить оккупантов за оказанную помощь" местным жителям, после чего бизнесмен таки согласился на условия оккупантов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили поплавскому о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (отдача приказа о совершении действий, направленных на нарушение законов и обычаев войны). Поскольку злоумышленник находится на неподконтрольной территории Украины, проводятся комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

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