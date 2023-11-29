Еще 1140 оккупантов и 15 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Всемирный день женщин-правозащитниц, Международный день ягуара. Что еще можно отметить 29 ноября

Сегодня отмечается Всемирный день женщин-правозащитниц, подчеркивающий глобальную солидарность против гендерных угроз, с которыми они сталкиваются. Одновременно отмечаются Международный день ягуара и День муравьеда, которые привлекают внимание к усилиям по сохранению этих животных, находящихся под угрозой исчезновения.