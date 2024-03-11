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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сборная Украины по футболу начнет тренировку в Испании в четверг, легионеры присоединятся позже

Сборная Украины по футболу начнет тренировку в Испании в четверг, легионеры присоединятся позже

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 11:45  •  2137 просмотра

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Национальная сборная Украины по футболу начнет тренировку в испанской Марбелье 14 марта, позже к ней присоединятся легионеры, а затем вылетит в Сараево для подготовки к матчу против Боснии и Герцеговины 21 марта.

Украинская Ассоциация Футбола обнародовала планы сборной Украины на мартовский сбор. Подготовка национальной футбольной команды будет продолжаться с 14 по 19 марта в испанской Марбелье, после очередных туров чемпионатов приедут легионеры, затем - команда вылетит в Сараево, где будет продолжаться подготовка к поединку со сборной Боснии и Герцеговины, передает УНН.

Тренировочный сбор национальной сборной Украины начнется 14 марта в испанской Марбелье. На Юге Испании сине-желтые будут готовиться до 19-го числа - на полях футбольного центра "Банус". 

- говорится в сообщении.

Указывается, что легионеры должны присоединяться к сборной в течение недели, после игр за свои клубы.

За два дня до игры плей-офф, 19 марта национальная команда полным составом вылетит в Сараево. 20 числа Украина проведет предматчевую тренировку на поле стадиона "Билино Поле", а 21-го - сыграет против сборной Боснии и Герцеговины.

Дополнение

Защитник Александр Тымчик и полузащитник Алексей Гуцуляк переведены в основной список игроков вызванных на мартовский сбор.

Напомним,

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Игорь Тележников

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bosniya-i-gertsegovinaБосния и Герцеговина
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