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"Сбивайте их!" - Трамп о загадочных дронах в США

"Сбивайте их!" - Трамп о загадочных дронах в США

Киев  •  УНН

 • 6720 просмотра

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Дональд Трамп выразил обеспокоенность относительно неизвестных дронов, которые летают над территорией США.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выразил свое беспокойство по поводу загадочных дронов, которые летают по Соединенным Штатам. Он предложил сбивать их, если правительство не даст четких объяснений. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети.

Детали

Он выразил сомнения относительно того, как эти дроны могут появляться без ведома правительства.

"Загадочные дроны повсюду в стране. Возможно, это действительно происходит без ведома нашего правительства? Не думаю! Дайте общественности знать и немедленно. Если нет - сбивайте их!" - написал Трамп.

В частности, существуют опасения, что эти дроны могут нести опасные материалы или даже представлять угрозу для авиарейсов. По информации, их видели в нескольких штатах, в частности в Нью-Джерси, Нью-Йорке, Мэриленде и Коннектикуте.

Как пишет TMZ, некоторые политики из Нью-Джерси разозлились на реакцию федерального правительства на волну последних сообщений о дронах, а конгрессмен из Теннесси также высказался резко относительно ответа правительства - или его отсутствия.

Несколько законодателей заявили, что хотят, чтобы федеральное правительство принимало меры, иначе их избиратели могут решить проблему самостоятельно и якобы случайно сбить самолет вместо дрона.

Политики из Нью-Джерси и Бурчетта предупреждают, что обычные граждане могут начать брать дело в свои руки и использовать ружья, чтобы сбивать эти летающие аппараты.

ФБР и Министерство национальной безопасности выпустили совместное заявление относительно наблюдений за дронами в Нью-Джерси: "После проверки имеющихся изображений, кажется, что многие из сообщенных случаев - это на самом деле пилотируемые самолеты, которые действуют законно. Не было зарегистрировано или подтверждено никаких случаев наблюдения за дронами в ограниченных воздушных пространствах".

Напомним

В Германии в течение последних недель фиксировали неизвестные дроны, которые пролетали над важными промышленными объектами в Германии - военной базой Воздушных сил США "Рамштайн", оружейной компанией Rheinmetall и химическим концерном BASF. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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