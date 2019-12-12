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Сараево и Косово объявили нобелевского лауреата "персоной нон грата"

Сараево и Косово объявили нобелевского лауреата "персоной нон грата"

Киев  •  УНН

 • 12675 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Власти Косово и боснийского кантона Сараево объявили лауреата Нобелевской премии по литературе, австрийского писателя Петера Гандке "персоной нон грата" за дружбу с бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

Косово объявило "персоной нон грата" австрийского писателя Петера Гандке, который является лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2019 год. Об этом в среду, 11 декабря, сообщил Беджет Пацоли, исполняющий обязанности министра иностранных дел республики, передает DW.

"Отрицание преступлений и поддержка преступников - это ужасное преступление", - написал Пацоли.

Таким образом он отреагировал на близкие отношения Гандке с бывшим президентом Сербии Слободаном Милошевичем, которого обвинили в Гаагском международном трибунале по бывшей Югославии в преступлениях против человечности.

"Гандке вменяют, что в годы войны в Боснии в 1990-х годах он подчеркнуто встал на сторону Сербии и игнорировал преступления сербов в Боснии. Также он присутствовал на похоронах Милошевича, который умер от сердечного приступа в тюрьме Гаагского трибунала в 2006 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сараевский кантон Боснии и Герцеговины решением своего парламента тоже объявил Гандке "персоной нон грата", назвав присуждения ему Нобелевской премии "очередным оскорблением жертв (военных преступлений. - ред.)".

Кроме того, послы Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Турции бойкотировали церемонию вручения Нобелевской премии австрийскому писателю, которая состоялась в Стокгольме 10 декабря.

Как сообщалось ранее в УНН, польской писательнице с украинскими корнями вручили Нобелевскую премию.

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