Сараево и Косово объявили нобелевского лауреата "персоной нон грата"

Косово объявило "персоной нон грата" австрийского писателя Петера Гандке, который является лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2019 год. Об этом в среду, 11 декабря, сообщил Беджет Пацоли, исполняющий обязанности министра иностранных дел республики, передает DW.

"Отрицание преступлений и поддержка преступников - это ужасное преступление", - написал Пацоли.

Таким образом он отреагировал на близкие отношения Гандке с бывшим президентом Сербии Слободаном Милошевичем, которого обвинили в Гаагском международном трибунале по бывшей Югославии в преступлениях против человечности.

"Гандке вменяют, что в годы войны в Боснии в 1990-х годах он подчеркнуто встал на сторону Сербии и игнорировал преступления сербов в Боснии. Также он присутствовал на похоронах Милошевича, который умер от сердечного приступа в тюрьме Гаагского трибунала в 2006 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сараевский кантон Боснии и Герцеговины решением своего парламента тоже объявил Гандке "персоной нон грата", назвав присуждения ему Нобелевской премии "очередным оскорблением жертв (военных преступлений. - ред.)".

Кроме того, послы Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Турции бойкотировали церемонию вручения Нобелевской премии австрийскому писателю, которая состоялась в Стокгольме 10 декабря.

Как сообщалось ранее в УНН, польской писательнице с украинскими корнями вручили Нобелевскую премию.