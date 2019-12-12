Сараєво і Косово оголосили цьогорічного нобелівського лауреата "персоною нон ґрата"

ukru
12:30 • 16280 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 107411 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 105421 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 121686 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 121353 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 126152 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 170875 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268384 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262172 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255310 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1.7 м/с
26 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 106202 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 108553 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 58386 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

10:20 • 32954 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 72077 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 107411 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 121686 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 121353 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 108553 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 121891 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 600 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 1518 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 22348 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 58386 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 105293 перегляди
Актуальне
Сараєво і Косово оголосили цьогорічного нобелівського лауреата "персоною нон ґрата"

Сараєво і Косово оголосили цьогорічного нобелівського лауреата "персоною нон ґрата"

Київ • УНН

 • 12675 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Влада Косово та боснійського кантону Сараєво оголосили цьогорічного лауреата Нобелівської премії з літератури, австрійського письменника Петера Гандке "персоною нон ґрата" за дружбу із колишнім президентом Югославії Слободаном Мілошевичем. Про це повідомляє DW, інформує УНН.

Косово оголосило "персоною нон ґрата" австрійського письменника Петера Гандке, який є лауреатом Нобелівської премії з літератури за 2019 рік. Про це у середу, 11 грудня, повідомив Беджет Пацолі, виконуючий обов'язки міністра закордонних справ республіки, передає DW.

"Заперечення злочинів і підтримка злочинців - це жахливий злочин", - написав Пацолі.

Таким чином він відреагував на близькі стосунки Гандке з колишнім президентом Сербії Слободаном Мілошевичем, якого звинуватили у Гаазькому міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії у злочинах проти людяності.

"Гандке закидають, що в роки війни в Боснії у 1990-х роках він підкреслено став на бік Сербії та ігнорував злочини сербів у Боснії. Також він був присутній на похованні Мілошевича, який помер від серцевого нападу у в'язниці Гаазького трибуналу в 2006 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сараєвський кантон Боснії і Герцеговини рішенням свого парламенту теж оголосив Гандке "персоною нон ґрата", назвавши присудження йому Нобелівської премії "черговою образою жертв (військових злочинів. - ред.)".

Крім того, посли Хорватії, Боснії і Герцеговини, Албанії, Косова і Туреччини бойкотували церемонію вручення Нобелівської премії австрійському письменникові, яка відбулася в Стокгольмі 10 грудня.

Як повідомлялося раніше в УНН, польській письменниці з українським корінням вручили Нобелівську премію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$241.30
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,231.30
S&P 500
$5,637.28
Газ TTF
$43.14
Золото
$3,020.99
Ethereum
$1,954.71