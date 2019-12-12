Сараєво і Косово оголосили цьогорічного нобелівського лауреата "персоною нон ґрата"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Влада Косово та боснійського кантону Сараєво оголосили цьогорічного лауреата Нобелівської премії з літератури, австрійського письменника Петера Гандке "персоною нон ґрата" за дружбу із колишнім президентом Югославії Слободаном Мілошевичем. Про це повідомляє DW, інформує УНН.
Косово оголосило "персоною нон ґрата" австрійського письменника Петера Гандке, який є лауреатом Нобелівської премії з літератури за 2019 рік. Про це у середу, 11 грудня, повідомив Беджет Пацолі, виконуючий обов'язки міністра закордонних справ республіки, передає DW.
"Заперечення злочинів і підтримка злочинців - це жахливий злочин", - написав Пацолі.
Таким чином він відреагував на близькі стосунки Гандке з колишнім президентом Сербії Слободаном Мілошевичем, якого звинуватили у Гаазькому міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії у злочинах проти людяності.
"Гандке закидають, що в роки війни в Боснії у 1990-х роках він підкреслено став на бік Сербії та ігнорував злочини сербів у Боснії. Також він був присутній на похованні Мілошевича, який помер від серцевого нападу у в'язниці Гаазького трибуналу в 2006 році", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Сараєвський кантон Боснії і Герцеговини рішенням свого парламенту теж оголосив Гандке "персоною нон ґрата", назвавши присудження йому Нобелівської премії "черговою образою жертв (військових злочинів. - ред.)".
Крім того, посли Хорватії, Боснії і Герцеговини, Албанії, Косова і Туреччини бойкотували церемонію вручення Нобелівської премії австрійському письменникові, яка відбулася в Стокгольмі 10 грудня.
Як повідомлялося раніше в УНН, польській письменниці з українським корінням вручили Нобелівську премію.