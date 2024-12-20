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Саперы ГСЧС попали под вражеский обстрел в Донецкой области

Саперы ГСЧС попали под вражеский обстрел в Донецкой области

Киев  •  УНН

 • 9038 просмотра

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Во время разминирования территории в Покровском районе саперы ГСЧС попали под вражеский обстрел, поврежден их автомобиль. Личный состав не пострадал.

В Донецкой области саперы ГСЧС попали под российский обстрел, поврежден пиротехнический автомобиль, сообщили в ведомстве в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, во время обследования территории пиротехническим расчетом в Покровском районе, произошел вражеский обстрел места проведения работ по разминированию. Осколками поврежден автомобиль саперов", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Как указано, личный состав не пострадал и сейчас находится на безопасном расстоянии от зоны поражения.

Дополнение

По данным ГУНП в области, из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области четыре человека погибли, трое получили ранения. За сутки полицейские задокументировали 3 048 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору в регионе. Под огнем находились 9 населенных пунктов: города Константиновка, Краматорск, Лиман, Николаевка, Покровск, Северск, Торецк, поселок Шевченко, село Екатериновка. Повреждено 50 гражданских объектов, из них 31 жилой дом.

В частности, как указано, в поселке Шевченко в результате удара рф двое погибших. По Катериновке россияне ударили дроном - убили гражданского, еще одного человека ранили. В Сиверске в результате артобстрела один человек погиб, еще один пострадал, разрушениям подверглись 5 домов. На Николаевку оккупанты сбросили две "ФАБ-250" - ранили гражданское лицо, повредили 13 домов. Покровск подвергся артобстрелу и удару дроном - повреждены три многоквартирных дома. По Краматорску враг нанес авиаудар двумя "ФАБ-250" - есть разрушения 7 многоквартирных домов и предприятия. В Константиновке в результате удара "ФАБ-500" с модулем УМПК повреждены админздания, дом, АЗС, ЛЭП. Лиман армия рф накрыла из артиллерии - разрушениям подверглись 2 многоквартирных дома, гаражи, железнодорожные пути.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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