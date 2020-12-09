САП обжалует оправдательный приговор руководителю организации ВСУ во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура готовит апелляционную жалобу на оправдательный приговор бывшему начальнику Домоуправления № 1 Яворовской квартирно-эксплуатационной части Министерства обороны Олега Щудлюка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
“Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры готовится апелляционная жалоба на приговор Высшего антикоррупционного суда от 9 декабря 2020 года, которым начальника Домоуправления № 1 Яворовской квартирно-эксплуатационной части района является государственной организацией в структуре Вооруженных сил Украины, признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуроры не согласны с таким решением суда и будут отстаивать свою позицию в суде апелляционной инстанции.
“В рамках досудебного расследования прокурорами САП и детективами НАБУ собрано достаточно доказательств для обращения в суд с обвинительным актом о совершении должностным лицом растраты чужого имущества в особо крупных размерах”, — отмечается в сообщении.
Так, органами следствия были установлены факты совершения служащим в течение апреля-октября 2014 года подделок актов сдачи-приемки оказанных частным предприятием услуг по аренде газовых котельных, на основании которых предприятию было безосновательно перечислено денежные средства на общую сумму 1,18 млн гривен.
Напомним, Высший антикоррупционный суд признал невиновным бывшего начальника Домоуправления № 1 Яворовской квартирно-эксплуатационной части Министерства обороны Олега Щудлюка в растрате средств в сумме 1,18 млн грн.