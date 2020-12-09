САП оскаржить виправдувальний вирок керівнику організації ЗСУ на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура готує апеляційну скаргу на виправдувальний вирок колишньому начальнику Будинкоуправління № 1 Яворівської квартирно-експлуатаційної частини Міністерства оборони Олега Щудлюка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури готується апеляційна скарга на вирок Вищого антикорупційного суду від 9 грудня 2020 року, яким начальника Будинкоуправління № 1 Яворівської квартирно-експлуатаційної частини району, що є державною організацією у структурі Збройних сил України, визнано невинуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України”, — йдеться в повідомленні.
Наголошується, що прокурори не погоджуються з таким рішенням суду і будуть відстоювати свою позицію у суді апеляційної інстанції.
“В рамках досудового розслідування прокурорами САП та детективами НАБУ зібрано достатньо доказів для звернення до суду з обвинувальним актом про вчинення службовою особою розтрати чужого майна в особливо великих розмірах”, — зазначається в повідомленні.
Так, органами слідства були встановлені факти вчинення службовцем упродовж квітня-жовтня 2014 року підроблень актів здачі-приймання наданих приватним підприємством послуг з оренди газових котелень, на підставі яких підприємству було безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 1,18 млн гривень.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд визнав невинуватим колишнього начальника Будинкоуправління № 1 Яворівської квартирно-експлуатаційної частини Міністерства оборони Олега Щудлюка у розтраті коштів у сумі 1 180 000 грн.