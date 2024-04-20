САП направила в суд дело в отношении судей Киевского апелляционного суда

САП завершила расследование дела в отношении четырех судей Киевского апелляционного суда, которых уличили в получении неправомерной выгоды в размере 35 тыс. долл. США за снятие ареста с самолетов. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Детали

На сегодня детективами НАБУ по поручению прокурора САП открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления.

В рамках досудебного расследования установлено, что 28 ноября "судья-посредник" получил от представителя частной компании неправомерную выгоду за удовлетворение жалобы на постановление местного суда о наложении ареста на имущество, а именно двух самолетов.

После получения средств указанный судья 10 тыс. долл. США оставил себе, а 25 тыс. долл. США передал коллегам, которые выносили судебное решение. Впоследствии эти средства были распределены между всеми членами коллегии судей, которые осуществляли апелляционное рассмотрение.

Во время обысков по месту нахождения и проживания судей детективы изъяли средства, полученные в качестве неправомерной выгоды.

Действия судей квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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