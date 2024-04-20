САП направила в суд дело в отношении судей Киевского апелляционного суда

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
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На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
  •  100471 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  71507 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  99730 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205951 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236416 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232679 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  340105 просмотра

САП направила в суд дело в отношении судей Киевского апелляционного суда

Четыре судьи Апелляционного суда Киева были уличены на получении взятки в размере $35 000 за снятие ареста с самолетов.

политика •   •  516 просмотра
САП направила в суд дело в отношении судей Киевского апелляционного суда

"Предлагаем новую должность": россияне используют новую тактику для кибератак

Российские хакеры используют тактику социальной инженерии, предлагая фейковые вакансии за рубежом, для осуществления кибератак на украинских военнослужащих, отправляя вредоносные файлы через программы обмена сообщениями, такие как Signal.

Война •   •  4552 просмотра
"Предлагаем новую должность": россияне используют новую тактику для кибератак

Король Чарльз случайно оказался вовлечен в новую войну с Меган Маркл - и он лидирует

Пранкер перенаправляет веб-сайт с похожим названием с брендом Меган Маркл на конкурирующий сайт джема короля Чарльза, что потенциально может подорвать новое бизнес-предприятие Меган.

Общество •   •  6318 просмотра
Король Чарльз случайно оказался вовлечен в новую войну с Меган Маркл - и он лидирует

Tesla отзывает более 3000 своих Cybertruck 2024 года выпуска из-за неисправной педали

Tesla отзывает почти 4000 своих Cybertrucks в 2024 году после того, как обнаружила, что педаль акселератора может застрять, потенциально вызывая непреднамеренное ускорение транспортного средства и увеличивая риск аварии.

Анонсы •   •  5456 просмотра
Tesla отзывает более 3000 своих Cybertruck 2024 года выпуска из-за неисправной педали

Военная база к югу от Багдада в Ираке подверглась авиаудару

Авиаудар по военной базе к югу от Багдада, которую использует иракская боевая группировка "Аль-Хашд аш-Шааби", нанес материальный ущерб, но о жертвах не сообщается.

Война •   •  7796 просмотра
Военная база к югу от Багдада в Ираке подверглась авиаудару

США ввели санкции против компаний Китая и Белоруссии за поставки оборудования Пакистану

США ввели санкции против Минского завода колесных тягачей из Беларуси и трех китайских компаний за то, что они якобы предоставляли ракетное оборудование для пакистанской программы баллистических ракет.

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США ввели санкции против компаний Китая и Белоруссии за поставки оборудования Пакистану

В Донецкой области слышны звуки взрывов

В Покровском районе Донецкой области прогремели взрывы, что заставило власти напомнить жителям о необходимости соблюдать правила безопасности и укрыться в укрытиях.

Общество •   •  7736 просмотра
В Донецкой области слышны звуки взрывов

В Калужской области рф после падения БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура

Катастрофы БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру в Калужской и Брянской областях России.

Война •   •  7258 просмотра
В Калужской области рф после падения БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура

Марта Костюк обыграла третью ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA в Германии

Марта Костюк победила третью ракетку мира Коко Гауфф в захватывающем трехсетовом четвертьфинальном матче и вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

спорт •   •  6717 просмотра
Марта Костюк обыграла третью ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA в Германии

КНДР провела испытания новой зенитной ракеты

Северная Корея испытала боеголовку крылатой ракеты и новую зенитную ракету.

Война •   •  8822 просмотра
КНДР провела испытания новой зенитной ракеты