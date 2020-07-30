Санжар покинул пост главного тренера "Карпат"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Львовские "Карпаты" объявили о прекращении сотрудничества с наставником коллектива Романом Санжаром. Об этом инфомруе пресс-служба команды, передает УНН.
Действие контракта Санжара было прекращено по взаимному согласию сторон.
"Сегодня, когда "Карпаты" по итогам сезона понизились в классе, наши дороги расходятся, но будущее переполнено неожиданностей. По итогам этого этапа могу только поблагодарить Романа Санжара и его тренерский штаб. Поблагодарить за фанатичное упорство и стремление поднять команду из дна, за стойкость, терпение, мужество, упорную работу с молодежью и готовность, несмотря на все имеющиеся проблемы, работать с командой до конца. Эти качества многое стоят в футболе, и заслуживают максимального уважения. Именно в тяжелой минуте становится понятно - кто есть кто. За непродолжительное время нашего знакомства начал уважать Романа за человеческие качества и профессионализм, и от всей души желаю тренеру дальнейших успехов и прогрессу. Дальше - будет", - отметил совладелец ФК "Карпаты" Олег Смалийчук.
Добавим, что Санжар пришел на пост тренера львовского клуба в начале сентября 2019 года.
Как сообщалось ранее в УНН, лучший нападающий "Карпат" стал игроком "Зари".