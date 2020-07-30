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Санжар покинув посаду головного тренера "Карпат"

Санжар покинув посаду головного тренера "Карпат"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Львівські "Карпати" оголосили про припинення співпраці із наставником колективу Романом Санжаром. Про це інфомрує прес-служба команди, передає УНН.

Дію контракту Санжара було припинено за взаємною згодою сторін.

"Сьогодні, коли "Карпати" за підсумками сезону понизились у класі, наші дороги розходяться, але майбутнє переповнене несподіванок. За підсумками цього етапу можу лише подякувати Роману Санжару і його тренерському штабу. Подякувати за фанатичну впертість і прагнення підняти команду з дна, за стійкість, терпіння, мужність, наполегливу роботу з молоддю і готовність, попри всі наявні проблеми, працювати з командою до кінця. Ці якості багато чого вартують у футболі, і заслуговують на максимальну повагу. Саме у важкій хвилині стає зрозуміло – хто є хто. За нетривалий час нашого знайомства почав поважати Романа за людські якості та професіоналізм, тож від щирого серця бажаю тренеру подальших успіхів і прогрессу. Далі – буде", – відзначив співвласник ФК "Карпати" Олег Смалійчук.

Додамо, що Санжар прийшов на пост тренера львівського клубу на початку вересня 2019 року.

Як повідомлялося раніше в УНН, кращий нападник "Карпат" став гравцем "Зорі".

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