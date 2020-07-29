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19 березня, 18:42 • 45997 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100101 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101197 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116864 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123377 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120271 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 155838 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125080 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124779 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123909 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Кращий нападник "Карпат" став гравцем "Зорі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Другим новачком "Зорі" в рамках літнього трансферного вікна став український півзахисник Єгор Назарина, інформує УНН із посиланням на пресслужбу луганського колективу.

Повноцінний контракт із вільним агентом укладений на три роки.

23-річний футболіст дебютував у Прем'єр-лізі України в 2017 році у складі "Дніпра". Згодом став одним з основних гравців дніпровської команди.

Взимку 2017-го підписав контракт з бельгійським "Антверпеном", дебютувавши в складі бельгійців 21 січня 2018 року. Потім був в оренді у львівських "Карпатах", ставши кращим бомбардиром команди (5 голів).

Крім того додамо, Назарина є вихованцем київського "Динамо".

Як повідомлялося раніше в УНН, найкращий бомбардир покинув стан ФК "Карпати".

 

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