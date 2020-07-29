Кращий нападник "Карпат" став гравцем "Зорі"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Другим новачком "Зорі" в рамках літнього трансферного вікна став український півзахисник Єгор Назарина, інформує УНН із посиланням на пресслужбу луганського колективу.
Повноцінний контракт із вільним агентом укладений на три роки.
23-річний футболіст дебютував у Прем'єр-лізі України в 2017 році у складі "Дніпра". Згодом став одним з основних гравців дніпровської команди.
Взимку 2017-го підписав контракт з бельгійським "Антверпеном", дебютувавши в складі бельгійців 21 січня 2018 року. Потім був в оренді у львівських "Карпатах", ставши кращим бомбардиром команди (5 голів).
Крім того додамо, Назарина є вихованцем київського "Динамо".
Як повідомлялося раніше в УНН, найкращий бомбардир покинув стан ФК "Карпати".