Лучший нападающий "Карпат" стал игроком "Зари"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Вторым новичком "Зари" в рамках летнего трансферного окна стал украинский полузащитник Егор Назарина, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу луганского коллектива.
Полноценный контракт со свободным агентом заключен на три года.
23-летний футболист дебютировал в Премьер-лиге Украины в 2017 году в составе "Днепра". Впоследствии стал одним из основных игроков днепровской команды.
Зимой 2017 года подписал контракт с бельгийским "Антверпеном", дебютировав в составе бельгийцев 21 января 2018 года. Затем был в аренде во львовских "Карпатах", став лучшим бомбардиром команды (5 голов).
Кроме того добавим, Назарина является воспитанником киевского "Динамо".
Как сообщалось ранее в УНН, лучший бомбардир покинул расположение ФК "Карпаты".