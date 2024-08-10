Самолет Трампа совершил аварийную посадку на пути в Монтану
Киев • УНН
Самолет Дональда Трампа совершил аварийную посадку из-за технических проблем во время полета в Монтану. Кандидат в президенты продолжил свой путь в Бозмену другим частным самолетом для участия в предвыборном мероприятии.
Самолет кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа совершил аварийную посадку из-за обнаруженных на борту технических проблем. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
В пятницу вечером Трамп вылетел в Бозмен, штат Монтана, чтобы принять участие в предвыборном митинге и сместить сенатора-демократа от штата Джона Тестера.
Однако в полете у самолета возникли технические проблемы и он приземлился в аэропорту Биллингса.
Предвыборный штаб обнародовал видео Трампа после приземления. В нем он сказал, что рад быть в Монтане, но ничего не упомянул об инциденте.
Отмечается, что политик продолжил свой путь в Бозмену частным самолетом.
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