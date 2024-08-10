Самолет Трампа совершил аварийную посадку на пути в Монтану

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ПВО, бронетранспортеры и РЭБ: Литва анонсировала новый пакет помощи для Украины

ПВО, бронетранспортеры и РЭБ: Литва анонсировала новый пакет помощи для Украины

  •  56876 просмотра
Ракеты к ПВО и HIMARS, противотанковые системы, боеприпасы: США предоставят Украине новый пакет на 125 млн долларов

Ракеты к ПВО и HIMARS, противотанковые системы, боеприпасы: США предоставят Украине новый пакет на 125 млн долларов

  •  65386 просмотра
Экс-замглавы Офиса Президента прокомментировал отчет НАБУ и сообщил, какие активы успели приобрести детективы бюро и прокуроры САП

Экс-замглавы Офиса Президента прокомментировал отчет НАБУ и сообщил, какие активы успели приобрести детективы бюро и прокуроры САП

  •  39579 просмотра
"Военная активность" возле Курской АЭС: в МАГАТЭ призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии

"Военная активность" возле Курской АЭС: в МАГАТЭ призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии

  •  67800 просмотра
Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

  •  47026 просмотра
публикации
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

  •  160747 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  163641 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  168769 просмотра
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

8 августа 2024, 13:46  •  171754 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

8 августа 2024, 12:50  •  171878 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять невероятных вестернов прошлого века, что посмотреть в выходные

Пять невероятных вестернов прошлого века, что посмотреть в выходные

  •  15278 просмотра
Ведущая Юлия Зорий во Всемирный день кошек показала своих домашних любимцев - котов Хаймарса и Соломона

Ведущая Юлия Зорий во Всемирный день кошек показала своих домашних любимцев - котов Хаймарса и Соломона

  •  105046 просмотра
9 августа: Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира

9 августа: Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира

  •  109350 просмотра
День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

8 августа 2024, 03:07  •  125061 просмотра
Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

7 августа 2024, 16:37  •  112140 просмотра
Актуальное
Самолет Трампа совершил аварийную посадку на пути в Монтану

Самолет Трампа совершил аварийную посадку на пути в Монтану

Киев  •  УНН

10 августа 2024, 02:17  •  2252 просмотра

Read in English

Самолет Дональда Трампа совершил аварийную посадку из-за технических проблем во время полета в Монтану. Кандидат в президенты продолжил свой путь в Бозмену другим частным самолетом для участия в предвыборном мероприятии.

Самолет кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа совершил аварийную посадку из-за обнаруженных на борту технических проблем. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

В пятницу вечером Трамп вылетел в Бозмен, штат Монтана, чтобы принять участие в предвыборном митинге и сместить сенатора-демократа от штата Джона Тестера.

Однако в полете у самолета возникли технические проблемы и он приземлился в аэропорту Биллингса.

Предвыборный штаб обнародовал видео Трампа после приземления. В нем он сказал, что рад быть в Монтане, но ничего не упомянул об инциденте.

Отмечается, что политик продолжил свой путь в Бозмену частным самолетом.

Трамп и Харрис согласились провести дебаты 10 сентября на АВС8 августа 2024, 22:33 • 30625 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
kamala-kharrisКамала Харрис
assoshieited-pressАссошиэйтед Пресс
respublikanskaya-partiya-soedinennie-shtatiРеспубликанская партия (Соединенные Штаты)
donald-trampДональд Трамп
Эксклюзив
Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины
  •  98269 просмотра

Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины

Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках
  •  108303 просмотра

Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках

Эксклюзив
Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
  •  119364 просмотра

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

Эксклюзив
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
  •  112708 просмотра

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе
8 августа 2024, 18:05  •  113265 просмотра

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе

Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады
8 августа 2024, 17:49  •  103677 просмотра

Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады

Эксклюзив
Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"
8 августа 2024, 15:36  •  103657 просмотра

Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"

Эксклюзив
Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений
8 августа 2024, 13:51  •  87433 просмотра

Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений

Эксклюзив
Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов
8 августа 2024, 13:05  •  65404 просмотра

Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов

Эксклюзив
Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК
8 августа 2024, 12:39  •  54758 просмотра

Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК

Популярные

Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

  •  47026 просмотра
"Военная активность" возле Курской АЭС: в МАГАТЭ призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии

"Военная активность" возле Курской АЭС: в МАГАТЭ призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии

  •  67800 просмотра
Экс-замглавы Офиса Президента прокомментировал отчет НАБУ и сообщил, какие активы успели приобрести детективы бюро и прокуроры САП

Экс-замглавы Офиса Президента прокомментировал отчет НАБУ и сообщил, какие активы успели приобрести детективы бюро и прокуроры САП

  •  39579 просмотра
Ракеты к ПВО и HIMARS, противотанковые системы, боеприпасы: США предоставят Украине новый пакет на 125 млн долларов

Ракеты к ПВО и HIMARS, противотанковые системы, боеприпасы: США предоставят Украине новый пакет на 125 млн долларов

  •  65386 просмотра
ПВО, бронетранспортеры и РЭБ: Литва анонсировала новый пакет помощи для Украины

ПВО, бронетранспортеры и РЭБ: Литва анонсировала новый пакет помощи для Украины

  •  56876 просмотра

Публикации

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

  •  160747 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  163641 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  168769 просмотра
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

8 августа 2024, 13:46  •  171754 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

8 августа 2024, 12:50  •  171878 просмотра

Война

Захватчики завезли на ВОТ к учебному году новую пропагандистскую литературу - ЦНС

Захватчики завезли на ВОТ к учебному году новую пропагандистскую литературу - ЦНС

  •  20088 просмотра
Наступление ВСУ на курск меняет политику союзников относительно ударов по россии - Politico

Наступление ВСУ на курск меняет политику союзников относительно ударов по россии - Politico

  •  26591 просмотра
В Ливии произошла массовая стрельба, девять человек погибли

В Ливии произошла массовая стрельба, девять человек погибли

  •  25867 просмотра
На фронте произошло 70 боевых столкновений, больше всего зафиксировали на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 70 боевых столкновений, больше всего зафиксировали на Покровском направлении - Генштаб

  •  29929 просмотра
Войска рф за день 20 раз ударили по Сумщине: зафиксировано 65 взрывов

Войска рф за день 20 раз ударили по Сумщине: зафиксировано 65 взрывов

  •  33485 просмотра

политика

Бюджетная поддержка Украины зависит от проведения реформ - Минфин США

Бюджетная поддержка Украины зависит от проведения реформ - Минфин США

  •  11642 просмотра
Наступление ВСУ на курск меняет политику союзников относительно ударов по россии - Politico

Наступление ВСУ на курск меняет политику союзников относительно ударов по россии - Politico

  •  26591 просмотра
Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

  •  47026 просмотра
"Военная активность" возле Курской АЭС: в МАГАТЭ призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии

"Военная активность" возле Курской АЭС: в МАГАТЭ призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии

  •  67800 просмотра
Экс-замглавы Офиса Президента прокомментировал отчет НАБУ и сообщил, какие активы успели приобрести детективы бюро и прокуроры САП

Экс-замглавы Офиса Президента прокомментировал отчет НАБУ и сообщил, какие активы успели приобрести детективы бюро и прокуроры САП

  •  39579 просмотра

Война

Захватчики завезли на ВОТ к учебному году новую пропагандистскую литературу - ЦНС

Захватчики завезли на ВОТ к учебному году новую пропагандистскую литературу - ЦНС

  •  20088 просмотра
Наступление ВСУ на курск меняет политику союзников относительно ударов по россии - Politico

Наступление ВСУ на курск меняет политику союзников относительно ударов по россии - Politico

  •  26591 просмотра
В Ливии произошла массовая стрельба, девять человек погибли

В Ливии произошла массовая стрельба, девять человек погибли

  •  25867 просмотра
На фронте произошло 70 боевых столкновений, больше всего зафиксировали на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 70 боевых столкновений, больше всего зафиксировали на Покровском направлении - Генштаб

  •  29929 просмотра
Войска рф за день 20 раз ударили по Сумщине: зафиксировано 65 взрывов

Войска рф за день 20 раз ударили по Сумщине: зафиксировано 65 взрывов

  •  33485 просмотра

политика

Бюджетная поддержка Украины зависит от проведения реформ - Минфин США

Бюджетная поддержка Украины зависит от проведения реформ - Минфин США

  •  11642 просмотра
Наступление ВСУ на курск меняет политику союзников относительно ударов по россии - Politico

Наступление ВСУ на курск меняет политику союзников относительно ударов по россии - Politico

  •  26591 просмотра
Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

  •  47026 просмотра
"Военная активность" возле Курской АЭС: в МАГАТЭ призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии

"Военная активность" возле Курской АЭС: в МАГАТЭ призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии

  •  67800 просмотра
Экс-замглавы Офиса Президента прокомментировал отчет НАБУ и сообщил, какие активы успели приобрести детективы бюро и прокуроры САП

Экс-замглавы Офиса Президента прокомментировал отчет НАБУ и сообщил, какие активы успели приобрести детективы бюро и прокуроры САП

  •  39579 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  126547 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  129276 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  141623 просмотра

Экономика

Бюджетная поддержка Украины зависит от проведения реформ - Минфин США

Бюджетная поддержка Украины зависит от проведения реформ - Минфин США

  •  11642 просмотра
Коломойскому изменили подозрение: добавлены новые детали о финансовых преступлениях

Коломойскому изменили подозрение: добавлены новые детали о финансовых преступлениях

  •  26346 просмотра
Внешняя торговля Украины ушла в минус на 16,5 миллиарда долларов

Внешняя торговля Украины ушла в минус на 16,5 миллиарда долларов

  •  24602 просмотра
Более 30 часов в самолете, 7 встреч и 5 соглашений: в МИД подвели итоги Африканское турне Кулебы

Более 30 часов в самолете, 7 встреч и 5 соглашений: в МИД подвели итоги Африканское турне Кулебы

  •  28799 просмотра
Потребительские цены в июле этого года не изменились по сравнению с июнем - Госстат

Потребительские цены в июле этого года не изменились по сравнению с июнем - Госстат

  •  25445 просмотра

Киев

25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

  •  24283 просмотра
Экс-руководителя столичных кладбищ подозревают в выплате 1,6 млн гривен фиктивных зарплат

Экс-руководителя столичных кладбищ подозревают в выплате 1,6 млн гривен фиктивных зарплат

  •  22506 просмотра
В Киеве женщина хотела спрыгнуть с моста: ее спасли и передали медикам

В Киеве женщина хотела спрыгнуть с моста: ее спасли и передали медикам

  •  20203 просмотра
В Киеве в ближайший час ожидается гроза

В Киеве в ближайший час ожидается гроза

  •  21036 просмотра
Новые сервисы и интерфейс: приложение "Киев Цифровой" обновили до версии 3.0

Новые сервисы и интерфейс: приложение "Киев Цифровой" обновили до версии 3.0

  •  21147 просмотра