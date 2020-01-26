Самоубийство гранатой: в Харькове в квартире жилого дома произошел взрыв

"Сообщение о взрыве в квартире жилого дома, расположенного на улице Светлой, поступило в полицию 26 января", - сказано в сообщении.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. По заключению специалистов, в доме произошел взрыв гранаты "РГД-5", в результате чего погиб житель квартиры, 63-летний мужчина. Других пострадавших нет.

Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Следственным решается вопрос о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Хмельницкой области возле двора пятиэтажного дома взорвалась граната, в результате чего погиб 27-летний мужчина.