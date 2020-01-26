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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Самоубийство гранатой: в Харькове в квартире жилого дома произошел взрыв

Киев • УНН

 • 14943 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В Харькове погиб 63-летний мужчина, который накануне хотел покончить жизнь самоубийством, в результате взрыва гранаты "РГД - 5" в собственной квартире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Самоубийство гранатой: в Харькове в квартире жилого дома произошел взрыв

"Сообщение о взрыве в квартире жилого дома, расположенного на улице Светлой, поступило в полицию 26 января", - сказано в сообщении.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. По заключению специалистов, в доме произошел взрыв гранаты "РГД-5", в результате чего погиб житель квартиры, 63-летний мужчина. Других пострадавших нет.

Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Следственным решается вопрос о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Хмельницкой области возле двора пятиэтажного дома взорвалась граната, в результате чего погиб 27-летний мужчина.

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