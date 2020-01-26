Самогубство гранатою: у Харкові у квартирі житлового будинку стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У Харкові загинув 63-річний чоловік, який напередодні хотів покінчити життя самогубством, внаслідок вибуху гранати "РГД - 5" у власній квартирі. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
"Повідомлення про вибух в квартирі житлового будинку, розташованого на вулиці Світлій, надійшло до поліції 26 січня", - сказано у повідомленні.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління. За висновками спеціалістів, в оселі стався вибух гранати "РГД-5", внаслідок чого загинув мешканець квартири, 63-річний чоловік. Інших постраждалих немає.
Поліцейські попередньо встановили, що напередодні чоловік виказував наміри покінчити життя самогубством.
Інформація зареєстрована в Московському відділі поліції. Слідчим вирішується питання щодо внесення вказаного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". Всі обставини пригоди наразі встановлюються.
Нагадаємо, на Хмельниччині біля двору п’ятиповерхового будинку вибухнула граната, внаслідок чого загинув 27-річний чоловік.