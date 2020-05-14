Саммит Восточного партнерства состоится в 2021 году, а видеоконференция ожидается 18 июня - СМИ

"ЕС все еще готовит "саммит" Восточного партнерства в формате видеоконференции ориентировочно 18 июня, но только с руководителями учреждений ЕС, а не странами-членами. Вероятно, без декларации. Надлежащий саммит Восточного партнерства, предусмотрен в начале 2021 года, скорее всего, в Брюсселе", - написал Йозвяк.

Напомним, 11 мая Европейский Совет утвердил выводы о политике "Восточного партнерства" на период после 2020 года, подтвердив его стратегическое значение и общую приверженность построению общего пространства всеобщей демократии, процветания и стабильности.

Позже в Министерстве иностранных дел заявили, что Украина с интересом приняла во внимание выводы Совета ЕС по "Восточному партнерству", принятые 11 мая, и поддерживает подход по дальнейшему развитию этой программы соседства.