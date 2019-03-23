Саммит МБР перенесли из-за позиции Китая по Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Межамериканский банк развития (МБР) принял решение перенести место проведения ежегодного заседания, которое должно было состояться 28-31 марта, из-за отказа Китая пригласить на саммит лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Совет директоров МБР сегодня постановил, что ежегодное заседание совета управляющих банка не будет проведено в Чэнду (Китай) с 28 по 31 марта", - говорится в заявлении. В организации уточнили, что администрация МБР представит рекомендации о месте и дате проведения встречи в течение 30 дней.
Соединенные Штаты угрожали сорвать заседание руководящих органов МБР, если туда не будет допущен Рикардо Хаусманн, которого лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо назначил представителем Венесуэлы при организации.
Китай предложил не приглашать в этом году на заседание руководящих органов МБР никаких представителей Венесуэлы.
Межамериканский банк развития был создан в 1959 году для поддержки экономики стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
Напомним, в Венесуэле задержан один из главных помощников лидера местной оппозиции Роберто Марреро. Перед этим его дом обыскали сотрудники Службы национальной разведки Венесуэлы.