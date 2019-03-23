Саміт МБР перенесли через позицію Китаю щодо Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Міжамериканський банк розвитку (МБР) прийняв рішення перенести місце проведення щорічного засідання, яке мало відбутися 28-31 березня, через відмову Китаю запросити на саміт лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Рада директорів МБР сьогодні ухвалив, що щорічне засідання ради керуючих банку не буде проведено в Ченду (Китай) з 28 по 31 березня", - йдеться в заяві. В організації уточнили, що адміністрація МБР представить рекомендації про місце та дату проведення зустрічі протягом 30 днів.
Сполучені Штати погрожували зірвати засідання керівних органів МБР, якщо туди не буде допущений Рікардо Хаусманн, якого лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо призначив представником Венесуели при організації.
Китай запропонував не запрошувати в цьому році на засідання керівних органів МБР ніяких представників Венесуели.
Міжамериканський банк розвитку було створено в 1959 році для підтримки економіки країн Латинської Америки і Карибського басейну.
Нагадаємо, у Венесуелі затримали одного з головних помічників лідера місцевої опозиції Роберто Марреро. Перед цим його будинок обшукали співробітники Служби національної розвідки Венесуели.