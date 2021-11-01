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Саакашвили в результате голодовки похудел на 20 килограммов - Ясько

Киев • УНН

 • 22159 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Ежедневно состояние третьего президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшается. На данный момент он похудел на 20 килограммов. Об этом сообщила на своей странице в Facebook нардеп от “Слуги народа” Елизаветы Ясько, передает УНН.

Саакашвили в результате голодовки похудел на 20 килограммов - Ясько

Ясько отметила, что сегодня был седьмой ее визит к Михаилу Саакашвили.

Цитата

"Почти 4 часа тяжелых разговоров. На данный момент он похудел на 20 килограммов. Это большой позор, и это неправильно, что президент Михаил Саакашвили находится в тюрьме, и ежедневно его состояние ухудшается. Мне больно на это смотреть. Нужно освобождать президента", - написала нардеп.

Добавим

По ее словам, Саакашвили, как и раньше, настроен бороться дальше. По состоянию на сейчас голодовка будет продолжаться, приема лекарств не будет.

"Мне больно видеть, что несмотря голос грузинского народа, поддержку грузинских, украинских, европейских и американских депутатов, призывы священников, журналистов, культурных деятелей, нарушение его прав продолжается - на юридическую помощь, на доступ к суду, на телефонные разговоры, на медицинскую помощь и другое. Нужно спасать Михаила", - резюмировала Ясько.

Контекст

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после того, как истекли два его президентских срока. За несколько дней до муниципальных выборов в стране он тайно прибыл в Грузию с Украины и был арестован в Тбилиси 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави, где объявил голодовку.

Саакашвили обвиняют в должностных преступлениях. В двух делах ему заочно вынесен приговор, предусматривающий наказание в виде лишения свободы до трех и шести лет, остальные дела находятся в судебном разбирательстве. Кроме того, МВД страны начало расследование по факту незаконного пересечения границы экс-президентом.

Политик считает все обвинения политически мотивированными. После возвращения и ареста Саакашвили в Грузии проходят акции его сторонников.

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