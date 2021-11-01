Саакашвілі в результаті голодування схуд на понад 20 кілограмів - Ясько

Ясько відзначила, що сьогодні був сьомий її візит до Михайла Саакашвілі.

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"Майже 4 години важких розмов. На даний момент він схуд на понад 20 кілограмів. Це велика ганьба, і це неправильно, що президент Михайло Саакашвілі перебуває у в'язниці, і щодня його стан погіршується. Мені боляче на це дивитись. Потрібно звільняти президента", - написала нардеп.

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За її словами, Саакашвілі, як і раніше, налаштований боротися далі. Станом на зараз голодування триватиме, прийому ліків не буде.

"Мені боляче бачити, що попри голос грузинського народу, підтримку грузинських, українських, європейських та американських депутатів, заклики священників, журналістів, культурних діячів, порушення його прав продовжується - на юридичну допомогу, на доступ до суду, на телефонні розмови, на медичну допомогу та інші. Потрібно рятувати Михайла", - резюмувала Ясько.

Контекст

Саакашвілі залишив Грузію у 2013 році, після того, як закінчилися два його президентські терміни. За кілька днів до муніципальних виборів у країні він таємно прибув до Грузії з України та був заарештований у Тбілісі 1 жовтня. Наразі він перебуває у в’язниці в місті Руставі, де оголосив голодування.

Саакашвілі звинувачують у посадових злочинах. У двох справах йому заочно винесено вирок, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох та шести років, інші справи перебувають у судовому розгляді. Крім того, МВС країни розпочало розслідування за фактом незаконного перетину кордону експрезидентом.

Політик вважає всі звинувачення політично вмотивованими. Після повернення та арешту Саакашвілі в Грузії відбуваються акції його прихильників.