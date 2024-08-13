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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С сентября в школах будут преподавать обновленный курс "Защита Украины" - МОН

С сентября в школах будут преподавать обновленный курс "Защита Украины" - МОН

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 14:00  •  10236 просмотра

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МОН утвердило новую модельную программу "Защита Украины" для 10-11 классов. Курс фокусируется на практических навыках, патриотизме и национальной безопасности, с одинаковым содержанием для всех учеников независимо от пола.

Новую модельную программу "Защита Украины" для 10-11 классов школы утвердили. Курс фокусируется на практических навыках, с одинаковым содержанием для всех учеников независимо от пола, сообщили в МОН во вторник, пишет УНН.

Детали

"Уже с сентября "Защиту Украины" будут преподавать по-новому: модельная учебная программа получила гриф "Рекомендовано", - говорится в сообщении.

Программа, как указано, направлена как на формирование патриотического сознания и системы ценностей, так и на развитие практических навыков для сохранения жизни. Ее особенность - единое содержание для всех учеников и учениц, независимо от пола, что обеспечивает равные возможности в приобретении важных навыков, отметили в МОН.

Обновление "Защиты Украины", как сообщается, осуществлялось комплексно: с учетом современных вызовов и потребностей в сфере национальной безопасности, учитывая опыт и рекомендации ведущих экспертов, общественных организаций и педагогов.

Что будут изучать в обновленной "Защите Украины":

  • 10 класс: содержание посвящено вопросам национальной безопасности и обороны Украины, ознакомлению с основами управления и планирования, вооружению и военной технике, стрелковой подготовке, ориентированию на местности, инженерной фортификации, домедицинской помощи.
  • 11 класс: больше внимания военным технологиям, информационной войне, домедицинской помощи, защите гражданского населения в кризисных условиях и планированию будущего.

С программой можно ознакомиться по ссылке.

"Прежде всего курс ориентирован на практическое применение знаний. Обучение будет проходить в течение дня, вместо отдельных уроков еженедельно, для более глубокого погружения в материал и более эффективной отработки практических навыков. Для этого создаются ячейки с современным оборудованием - компьютерными симуляторами управления дронами, интерактивными стрелковыми тренажерами и инструментами для освоения правил домедицинской помощи", - рассказали в МОН.

На закупку оборудования, как отмечается, предусмотрено субвенцию в размере 1,64 млрд грн.

Оновлений "Захист України": у МОН розповіли, чого навчатимуть учнів 10–11 класів22 июля 2024, 18:55 • 33874 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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