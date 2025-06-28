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С начала суток на фронте произошло 71 столкновение: где враг атакует больше всего

Киев • УНН

 • 384 просмотра

С начала суток зафиксировано 71 боевое столкновение вдоль линии фронта. На Покровском направлении произошло 29 атак, на Северо-Слобожанском – 6 боестолкновений с 202 обстрелами и 11 авиабомбами.

С начала суток на фронте произошло 71 столкновение: где враг атакует больше всего

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 71. Враг активно действует на Покровском направлении - зафиксировано 29 атак, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боестолкновений, из которых одно продолжается. Кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив одиннадцать управляемых авиабомб, а также совершил 202 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть — с реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили шесть атак на позиции наших войск в районах Волчанска и Строевки, два боестолкновения продолжаются. Авиация противника ударила КАБами по населенному пункту Ольховатка.

На Купянском направлении враг четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленого Гая, продолжаются два боестолкновения.

На Лиманском направлении сегодня агрессор десять раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Зеленая Долина, Ямполовка, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении противник пять раз пытался идти вперед возле Григоровки — все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отбиты.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили две вражеские попытки продвинуться в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении противник четыре раза атаковал позиции наших войск в районах Курдюмовки, Торецка, Леонидовки и в сторону Яблоновки. В данный момент один бой продолжается.

На Покровском направлении сегодня враг двадцать девять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Коптево, Проминь, Лысовка, Удачное, Котляровка, Орехово и Алексеевка. Бои продолжаются в трех локациях.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили четыре атаки врага в районах населенных пунктов Ялта, Запорожье, Днепроэнергия и Шевченко. Еще два боестолкновения продолжаются.

Авиаударам неуправляемыми авиаракетами подверглись Зализничное и Белогорье на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении под удары авиации захватчиков попали Каменское и Орехов.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях на данный момент боестолкновений не зафиксировано.

Еще плюс 1000 оккупантов, 1 вражеский танк и 4 самолета: Генштаб обновил данные о потерях врага28.06.25, 07:28 • 3630 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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