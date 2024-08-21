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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала полномасштабного вторжения в Украину кремль уволил почти полсотни высокопоставленных чиновников ВС рф - росСМИ

С начала полномасштабного вторжения в Украину кремль уволил почти полсотни высокопоставленных чиновников ВС рф - росСМИ

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 15:41  •  4152 просмотра

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С начала полномасштабного вторжения в Украину уволены по меньшей мере 48 высокопоставленных чиновников ВС РФ. Против семи из них возбуждены уголовные дела, больше всего отставок произошло в аппарате Министерства обороны РФ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину освобождены по меньшей мере 48 высокопоставленных чиновников ссс рф. По меньшей мере против семи из них были возбуждены уголовные дела. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Наибольшее количество отставок - в аппарате Министерства обороны. За два с половиной года оттуда уволили 21 чиновника. В частности, под сокращение попал и сам глава ведомства Сергей Шойгу и шестеро его заместителей.  

К тому же против пятерых  сотрудников Минобороны открыли уголовные дела о коррупции. Речь идет о:

  1. заместителя главы Главного управления инновационного развития Владимира Шестерова, 
  2. заместителя министра Тимура Иванова, 
  3. начальника Управления обеспечения государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого, 
  4. начальника Главного управления персонала Юрия Кузнецова,
  5.  начальника штаба материально-технического обеспечения ВСУ Дмитрия Булгакова

Больше всего отставок в аппарате Минобороны произошло в 2024 году - 14 из 21. В 2023 году было четыре отставки, в 2022 году - три.

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Отмечается, что в армии больше всего отставок произошло в 2023 году, когда был мятеж лидера ЧВК «вагнер» Пригожина.

На втором месте по количеству отставок оказалась объединенная группа российских войск в Украине, за время войны с руководящих должностей оставили 13 человек. Семь из них были уволены в 2023 году, четыре - в 2022 году, а двое - в 2024 году.

Из интересных - отставка командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова, которую на сайте Минобороны называют крупнейшим объединением ВС РФ. В июне 2023 года российские военкоры писали, что именно он ответственен за большие потери в районе Кременной во время построения. Тогда, по разным данным, погибло от 50 до 100 российских солдат.  

Кроме того, в июле 2023 года уволили командующего 58-й гвардейской общевойсковой армии Ивана Попова, который критиковал политику минобороны РФ.

Во время войны в командовании военных округов ушли в отставку восемь руководителей, а в главных командованиях - пять. Среди наиболее резонансных в этой категории - отставка командующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина и командующего ВМС Николая Евменова.  

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Кроме того, с начала полномасштабного вторжения одно увольнение произошло даже в генштабе ВС РФ. В частности, в мае 2024 года главу Главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина арестовали по делу о получении взятки в особо крупных размерах, а в июле его сняли с должности.

Напомним,

Британская разведка заявила, что российские власти усиливают цензуру против СМИ и граждан, позволяя конфискацию имущества за «фейки о российской армии» и расширяя ограничения для «нежелательных организаций», чтобы контролировать информацию и ограничить инакомыслие относительно ее войны в Украине, говорится в отчете британской разведки.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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