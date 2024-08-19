С начала полномасштабного вторжения россия почти 2 тысячи раз атаковала медучреждения Украины - ВОЗ

С начала полномасштабного вторжения России, только официально зафиксировано 1940 атак на медицинскую систему Украины. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения, передает УНН.

Детали

В ВОЗ подчеркивают, что декабря 2023 года атаки на медицинскую систему Украины происходят почти ежедневно.

Уже более 2,5 лет 86% всех таких атак приходится на медицинские учреждения, причем значительная их часть происходит с применением тяжелого вооружения - добавляют в организации.

ВОЗ подчеркивает, что статистика в 1940 атак - самый высокий показатель, который она когда-либо регистрировала в любой чрезвычайной мировой гуманитарной ситуации.

Согласно данным организации, 42% всех атак на медсистему Украины с 2022 года были направлены на первичную медицинскую помощь. В то же время в 2024 году наибольшее количество ранений и смертей пришлось на вторичную медицинскую помощь: каждый пятый случай закончился травмой.

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В 2024 году мы наблюдаем много двойных обстрелов. Сейчас мы имеем больше обстрелов гражданской инфраструктуры, чем раньше. Мы теряем коллег - медицинских работников, медсестер, врачей, парамедиков. В этом году также было ранено гораздо больше медицинских работников, чем раньше. По данным ВОЗ, работники первой медицинской помощи и медицинского транспорта втрое чаще страдают от нападений, чем другие медицинские работники - рассказал представитель ВОЗ в Украине Ярно Габихт.

Дополнение

В отчете также отмечается, что в прошлом году задокументировали 24 смерти среди пациентов и медработников. За первые 7,5 месяца 2024 года погибли 34 человека в результате атак на медицинские учреждения.

Количество травм в этом году превысило цифры 2023 года, а также статистику 2022 года. Оно составляет 229 человек.

Напомним

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россия намеренно атаковала детскую больницу "Охматдет" в Киеве накануне саммита НАТО как "пощечину" Альянсу.